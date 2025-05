L'Ouganda a «suspendu» toute coopération militaire avec l'Allemagne, a annoncé dimanche un porte-parole de l'armée ougandaise. Il a affirmé que l'ambassadeur allemand est «engagé dans des activités subversives» dans le pays d'Afrique de l'Est.

Selon les organisations de défense des droits humains, l'Ouganda réprime de plus en plus opposants et dissidents à l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2026 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette annonce fait suite à un précédent communiqué de l'armée diffusé vendredi, qui accusait certaines missions diplomatiques européennes de soutenir «des groupes négatifs et traîtres» opposés au gouvernement et visait déjà en particulier l'ambassadeur d'Allemagne, Mathias Schauer.

Ces déclarations interviennent alors que l'Ouganda est de plus en plus critiqué à l'international pour la façon dont le régime réprime l'opposition.

«Les Forces de défense du peuple de l'Ouganda (UPDF) ont, avec effet immédiat, suspendu toutes les activités de coopération militaire et de défense en cours avec la République fédérale d'Allemagne», a écrit sur X un porte-parole de l'armée, Chris Magezi.

Il a précisé que la décision a été prise après «des rapports crédibles des services de renseignement selon lesquels l'actuel ambassadeur allemand en Ouganda, son excellence Mathias Schauer, est activement engagé dans des activités subversives dans le pays».

Selon M. Magezi, cette suspension «restera en vigueur jusqu'à la résolution complète du problème concernant l'implication de l'ambassadeur avec des forces hostiles pseudo-politico-militaires opérant dans le pays contre le gouvernement ougandais».

L'ambassade d'Allemagne en Ouganda n'a pas réagi pour le moment.

Répression

Selon les organisations de défense des droits humains, l'Ouganda réprime de plus en plus opposants et dissidents à l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2026.

Muhoozi Kainerugaba, fils et présumé héritier politique du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986, menace fréquemment et publiquement des membres de l'opposition. Il a récemment revendiqué avoir enlevé et torturé dans sa cave le chef de la sécurité du leader de l'opposition ougandaise Bobi Wine.

Selon des médias locaux, une réunion a eu lieu récemment entre des diplomates européens, dont M. Schauer, et le frère du président Museveni.

Durant cette rencontre, M. Schauer a critiqué les virulentes publications sur les réseaux sociaux de Muhoozi Kainerugaba, qui dirige également l'armée ougandaise, d'après les mêmes sources.

Les conséquences de la suspension de la coopération militaire restent peu claires pour l'instant.

L'Allemagne et l'Ouganda entretiennent des liens de longue date, l'ambassade allemande parlant de «stabilité et confiance» quant à cette relation sur son site internet.

Mathias Schauer est ambassadeur en Ouganda depuis 2020.

Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés l'an dernier à quelque 335 millions de dollars (295 millions d'euros), selon l'ambassade. L'Ouganda a principalement importé d'Allemagne «de la machinerie et des produits chimiques», d'après la même source.