  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Réseaux sociaux L'UE demande à TikTok de changer son interface trop «addictive»

ATS

6.2.2026 - 16:22

La Commission européenne a demandé vendredi à l'application TikTok de changer son interface «addictive», accusée d'enfreindre la législation européenne sur le numérique, sous peine de s'exposer à de lourdes amendes.

La Commission européenne veut que TikTok change son interface "addictive" (image d'illustration)
La Commission européenne veut que TikTok change son interface "addictive" (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

06.02.2026, 16:22

06.02.2026, 17:19

Le réseau social, connu pour ses vidéos ultra-courtes très plébiscitées par les jeunes, a immédiatement contesté l'image «complètement fausse» donnée par Bruxelles de sa plateforme. Et promis de contester ses conclusions, «avec tous les moyens» à sa disposition.

L'UE, qui dispose de l'arsenal juridique le plus puissant au monde pour réguler le numérique, a ouvert une enquête sur TikTok il y a deux ans.

Accusations de censure. Pourquoi Tiktok a-t-il bloqué les messages contenant le mot «Epstein» ?

Accusations de censurePourquoi Tiktok a-t-il bloqué les messages contenant le mot «Epstein» ?

Dans ses conclusions préliminaires, elle pointe du doigt des «fonctionnalités addictives» qui «pourraient nuire au bien?être physique et mental» de ses utilisateurs, notamment des mineurs, incités à faire défiler les contenus et à consulter leurs téléphones de façon «compulsive», y compris la nuit.

Trois fonctionnalités, accusées d'être particulièrement «addictives», sont dans son viseur:

- Le «scrolling», soit le défilement ininterrompu de contenus sur son application

- Le lancement automatique de vidéos

- L'envoi répété de notifications push

«Protéger nos mineurs»

«Il faut que TikTok agisse et change son interface en Europe afin de protéger nos mineurs», a exhorté la commissaire européenne chargée du numérique, Henna Virkkunen.

Sans quoi elle pourrait, à terme, s'exposer à une amende pouvant peser jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial annuel. «Ce n'est pas comme si TikTok ne reconnaissait pas du tout ce risque» addictif, a expliqué un responsable européen. D'après lui, TikTok mentionne bien le potentiel addictif de son application, «évalue ces risques».

Mais cela reste insuffisant au vu des lois européennes sur le numérique, a-t-il souligné. Ces mêmes règles qui sont régulièrement critiquées par l'administration Trump et les patrons des réseaux sociaux, Elon Musk en tête.

Restriction d'âge

Bruxelles reproche notamment à TikTok de ne pas tenir compte «d'indicateurs importants sur l'utilisation compulsive de l'application», comme le temps passé sur la plateforme par les enfants pendant la nuit.

Elle estime que les fonctionnalités de l'application pour limiter le temps d'écran sont trop «faciles à ignorer» et regrette que le contrôle parental nécessite trop d'étapes pour être mis en place.

L'UE a souligné que la plateforme s'était jusqu'ici montrée «très coopérative» avec ses enquêtes. La réaction de TikTok vendredi tranche avec ce constat.

Réseaux sociaux. Instagram offre davantage de contrôle sur son algorithme

Réseaux sociauxInstagram offre davantage de contrôle sur son algorithme

Cette enquête de Bruxelles intervient alors même que plusieurs capitales européennes s'interrogent sur la possibilité d'interdire les réseaux sociaux pour les enfants ou jeunes adolescents.

L'Espagne et la France examinent des propositions en ce sens, provoquant de très vives réactions des patrons des grandes plateformes.

Lors d'une conférence de presse vendredi, la commissaire européenne Henna Virkkunen a estimé que l'objectif était surtout de rendre ces plateformes sûres pour tous les utilisateurs, enfants compris.

«Les réseaux sociaux devraient être conçus de manière à être si sûrs qu'il ne devrait pas être nécessaire d'imposer des restrictions d'âge aussi strictes», a-t-elle déclaré. TikTok est visé en parallèle par une autre enquête de l'UE concernant des accusations d'ingérence étrangère lors des élections présidentielles roumaines. Celle-ci est toujours en cours.

Les plus lus

Pendant que le bitcoin s’effondre, un géant de la tech tire son épingle du jeu
Enquête sous pression: la récusation de l'ensemble des procureurs demandée
Petit coup de chaud pour Odermatt et von Allmen à la veille de la descente
La police britannique perquisitionne deux adresses de Peter Mandelson
«Son visage a l’air un peu horrible» : Hemetsberger, le «psychopathe» de Bormio ?
Trump dérape: le couple Obama représenté en singes dans une vidéo