Droits de douane L'UE donne le coup de grâce à l'industrie sidérurgique suisse

ATS

9.10.2025 - 11:52

Les mesures annoncées par l'Union européenne (UE) pour protéger sa production d'acier risquent de faire s'effondrer le principal marché d'exportation de l'acier suisse, estime la faîtière metal.suisse. Sans réactions appropriées de la part de la Confédération, «la Suisse risque de devenir définitivement un simple pays de services».

«Si la réduction des contingents tarifaires n'est pas accompagnée d'un quota spécifique à la Suisse, le principal marché d'exportation de l'acier suisse disparaîtra complètement», prévient metal.suisse.
sda

Keystone-SDA

09.10.2025, 11:52

«Si la nécessité de protéger les producteurs d'acier européens contre les importations bon marché en provenance d'Asie est compréhensible, cette mesure pourrait toutefois porter un coup fatal aux exportateurs d'acier suisses et mettre en péril l'industrie mécanique», assène un communiqué paru jeudi. La faîtière a déjà dit mardi regretter la proposition de la Commission européenne d'imposer des surtaxes de 50% sur les importations d'acier.

Les annonces douanières de l'UE équivalent ainsi à une interdiction d'exportation. «Si la réduction des contingents tarifaires n'est pas accompagnée d'un quota spécifique à la Suisse, le principal marché d'exportation de l'acier suisse disparaîtra complètement», prévient metal.suisse.

L'urgence est donc à la négociation. «L'UE a signalé qu'elle était disposée à conclure des accords spéciaux», par contre «il incombe au Conseil fédéral de réagir et de veiller à ce que les emplois qui dépendent directement et indirectement de l'industrie sidérurgique en Suisse soient préservés», souligne le communiqué.

