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Ukraine L'UE ne changera «ni sa position, ni sa présence» à Kiev

ATS

7.5.2026 - 14:39

L'Union européenne «ne changera ni sa position, ni sa présence» à Kiev, a affirmé un porte-parole jeudi, malgré les menaces de la Russie.

Des vétérans russes du conflit russo-ukrainien à l’extérieur du Musée de la Grande Guerre patriotique (également appelé Musée de la Victoire), sur la colline Poklonnaya à l’ouest de Moscou, le 6 mai 2026, quelques jours avant le défilé militaire du Jour de la Victoire prévu le 9 mai sur la place Rouge.
Des vétérans russes du conflit russo-ukrainien à l’extérieur du Musée de la Grande Guerre patriotique (également appelé Musée de la Victoire), sur la colline Poklonnaya à l’ouest de Moscou, le 6 mai 2026, quelques jours avant le défilé militaire du Jour de la Victoire prévu le 9 mai sur la place Rouge.
AFP

Keystone-SDA

07.05.2026, 14:39

Moscou a exhorté les ambassades étrangères à évacuer leur personnel et leurs ressortissants de la capitale ukrainienne en raison de l'«inévitabilité de frappes de représailles» si l'Ukraine venait à perturber samedi la fête russe de la victoire contre l'Allemagne nazie.

«Ces menaces publiques d'attaque font partie des tactiques d'escalade imprudentes de la Russie», a estimé Anouar El Anouni, porte-parole de la diplomatie de l'UE. «Les attaques russes sont, et c'est malheureux, une réalité quotidienne à Kiev et ailleurs en Ukraine. Dans les années précédentes, la Russie a déjà causé des dommages à plusieurs représentations diplomatiques à Kiev, y compris la délégation de l'Union européenne».

Les bureaux de la mission de l'UE à Kiev avaient été endommagés fin août par l'explosion de deux missiles à quelques dizaines de mètres de là.

Une photo publiée par le président du Conseil européen, Antonio Costa, avait montré l'ampleur des dégâts dans les bureaux de la délégation européenne: le plafond s'était effondré et des vitres avaient été brisées. Aucun membre de la mission de l'UE n'avait toutefois été blessé.

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