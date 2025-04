L'Union européenne (UE) ne va pas renoncer à son partenariat commercial avec les Etats-Unis, a déclaré mercredi son commissaire à l'Economie. Bruxelles compte conclure de nouveaux partenariats dans le contexte de la guerre commerciale lancée par Donald Trump.

«L'Union européenne n'abandonne pas son partenariat le plus proche, le plus profond et le plus important, celui avec les États-Unis», a déclaré le commissaire européen à l'Economie Valdis Dombrovskis. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'Union européenne n'abandonne pas son partenariat le plus proche, le plus profond et le plus important, celui avec les États-Unis», a déclaré le commissaire européen à l'Economie Valdis Dombrovskis lors d'un forum à Washington. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a imposé une surtaxe de 10% sur la plupart des pays du monde, dont l'Union européenne, qu'il a également menacée de mesures plus sévères en cas de représailles.

Le président américain a aussi mis en place des surtaxes de 25% sur certains secteurs comme l'acier et l'aluminium et sur les voitures importées aux Etats-Unis. Mais le commissaire européen à l'Economie a insisté mercredi sur le fait que Washington et Bruxelles devraient avoir encore plus besoin l'un de l'autre «dans un monde de plus en plus conflictuel et compétitif».

Néanmoins, même si l'Union européenne cherche à approfondir les partenariats existants, elle va «également en sceller de nouveaux dans le monde pour renforcer (notre) sécurité économique à la maison», a-t-il ajouté. Bruxelles espère pouvoir lever les droits de douane sur l'acier, l'aluminium et l'automobile à la suite d'un accord.

Dans le cadre de la sécurité et de la défense, Donald Trump «a eu raison de dire que l'Europe doit prendre ses responsabilités concernant sa sécurité», a ajouté le commissaire à l'Economie. Selon lui, l'UE «doit assumer sa juste part du fardeau aux côtés des alliés de l'OTAN, et les Etats-Unis en particulier».

«Nous sommes également déterminés à soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe jusqu'à ce qu'une paix juste et durable puisse être instaurée», a-t-il précisé. Par ailleurs, notant que l'Europe a «pris du retard» par rapport aux États-Unis et à la Chine dans certaines technologies de pointe, M. Dombrovskis a déclaré qu'elle était déterminée à rattraper ce retard, en tant que priorité stratégique.