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La Suisse aussi concernée L'UE ouvre la voie à des mesures de protection pour l'acier

ATS

8.6.2026 - 11:06

L'UE a adopté des mesures de protection plus strictes pour les produits sidérurgiques. Après le Parlement européen, le Conseil des États membres a approuvé à une large majorité un règlement en ce sens. Cette mesure concerne également la Suisse.

L'UE n'accorde aucune dérogation à la Suisse en matière d'acier. (Photo d'archive)
L'UE n'accorde aucune dérogation à la Suisse en matière d'acier. (Photo d'archive)
ATS

Keystone-SDA

08.06.2026, 11:06

08.06.2026, 11:07

Le nouveau règlement entrera en vigueur le 1er juillet et remplacera les mesures existantes, a annoncé le Conseil lundi. Vingt-cinq des vingt-sept États membres ont approuvé cette modification, d'après le procès-verbal du vote.

Les nouvelles mesures prévoient de réduire les contingents en franchise de droits d'environ 47%. Chaque année, 18,3 millions de tonnes d'acier pourront encore être importées dans l'UE en franchise de droits. À partir du mois prochain, des droits de douane de 50% seront appliqués à l'acier hors contingents. Ces droits s'élèvent aujourd'hui à 25 %.

La Suisse est aussi concernée par ces mesures. Des négociations sont en cours entre Berne et Bruxelles afin de négocier des contingents en franchise de droits pour l'acier suisse.

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