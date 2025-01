L'Union européenne (UE) est «prête à discuter avec la nouvelle administration» américaine face aux possibles tensions commerciales, a affirmé jeudi l'ambassadrice européenne à Washington. Le président américain Donald Trump affirme que l'UE traite les Etats-Unis de manière «injuste».

«Du point de vue des Etats-Unis, l'UE nous traite très injustement, très mal», a déclaré plus tôt dans la journée Donald Trump, lors d'une prise de parole à l'occasion du Forum économique mondial de Davos (GR). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous sommes prêts à discuter avec la nouvelle administration de la manière dont nous pouvons renforcer nos relations, qu'il s'agisse de l'énergie, de la défense, du commerce [...] ou tout autre secteur», a déclaré Jovita Neliupsiene lors d'un discours devant la presse.

«Nous entretenons des relations commerciales et d'investissement étroites, coordonnées et équilibrées», a constaté Mme Neliupsiene.

Donald Trump a notamment accusé le bloc d'imposer des «droits de douane» et des «taxes» aux Etats-Unis, ajoutant qu'«ils rendent très difficile l'importation de produits en Europe» alors que les 27 «vendent leurs produits aux Etats-Unis».

Gaz et Tesla

En réponse, l'ambassadrice a évoqué le fait que l'UE était «le plus grand consommateur de gaz naturel liquéfié (GNL)» américain et que «les Européens sont parmi les plus gros consommateurs de marques américaines, comme Tesla et Apple».

«Dans le même temps, l'UE figure parmi les trois premières destinations d'exportation pour 46 États américains et les investissements de l'UE à l'échelle nationale soutiennent des millions d'emplois aux États-Unis», a-t-elle souligné.

Le président américain a soutenu à Davos que les Etats-Unis avaient «des centaines de milliards de dollars de déficit avec l'UE», ajoutant que «personne n'en est satisfait» et que son gouvernement allait «faire quelque chose pour y remédier».

La délégation européenne à Washington souligne que le président américain met de côté les services, qui viennent équilibrer la balance commerciale.