Plus de 16 milliards d’euros vont être débloqués en faveur de Budapest, a annoncé vendredi la présidente de la Commission européenne. Ces fonds, gelés sous Viktor Orban, seront versés sous condition de réformes engagées par le nouveau dirigeant hongrois, Peter Magyar.

Peter Magyar a été reçu à bras ouverts par les chefs des institutions européennes. ATS

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«Le travail dur, ça paie», a salué Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Elle a insisté sur «la détermination» de Peter Magyar, présent à ses côtés, et loué les réformes déjà engagées par son gouvernement pour le bénéfice «de la Hongrie (...) et de l'Union européenne».

La victoire de Peter Magyar aux élections hongroises mi-avril a provoqué un immense soulagement à Bruxelles, contrainte de composer durant 16 ans avec Viktor Orban, un Premier ministre proche de Vladimir Poutine et de Donald Trump, qui a bloqué une série de dossiers, dont celui de l'Ukraine.

A peine élu, le quadragénaire a été reçu à bras ouverts par les chefs des institutions européennes se réjouissant d'un «nouvel élan» en Europe.

«Cela ne fait que quelques semaines mais nous sentons déjà un fort vent de changement qui souffle à travers la Hongrie», a salué Ursula von der Leyen.

On investments, the hard work has paid off.



Our teams have agreed on a list of projects for a revised NextGenEU Plan.



We can finally unlock €10 billion, subject to the reforms adopted and investments implemented.



We have also made progress in cohesion policy, unlocking €6.4… pic.twitter.com/lhIDTrzhYn — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

«Les négociations les plus importantes»

Un dossier crucial restait toutefois à clarifier entre Budapest et Bruxelles. A savoir les milliards d'euros de fonds destinés à la Hongrie et gelés par l'UE. Cet argent a été bloqué dans le cadre de différentes procédures intentées contre les politiques de Viktor Orban, concernant notamment les droits des personnes LGBT+ et des demandeurs d'asile, ainsi que des situations de conflits d'intérêts.

Son successeur Peter Magyar avait fait de la récupération de ces fonds une priorité absolue et avait qualifié ces «négociations des plus importantes des dernières années».

Le déblocage de cet argent constitue «une journée historique pour la Hongrie», a-t-il salué vendredi à Bruxelles. «Si à chaque fois que je viens ici on me donne autant d'argent, je risque de venir plus souvent», a-t-il lancé dans les rires.

La présidente de la Commission européenne a précisé que le déblocage de cet argent dépendait de l'adoption de réformes du gouvernement de Peter Magyar.

«Nous nous sommes mis d'accord sur un cadre solide visant à garantir que la Hongrie s'attaque aux problèmes liés à la corruption et à l'Etat de droit», a indiqué Ursula von der Leyen.

Quand la Hongrie touchera-t-elle cet argent? Tout dépend de quand elle présente ses réformes, a expliqué un haut responsable de la Commission.

L'idée est que Budapest présente une feuille de route détaillée au cours des prochains jours, qu'elle adopte certaines ces réformes d'ici le 31 août et que la Commission les valide et dégèle des fonds d'ici la fin de l'année.

D'autres tranches seront débloquées l'an prochain.

Seize milliards d'euros, «c'est quand même une grosse somme, mais comme a dit Peter (Magyar), le peuple hongrois mérite cet argent», a souligné Mme von der Leyen.

Dans un scénario similaire, l'UE avait débloqué des milliards d'euros destinés à la Pologne dès les premiers gages donnés par le gouvernement du Premier ministre proeuropéen Donald Tusk, en 2024.

Peter Magyar, dont le parti dispose d'une large majorité au Parlement hongrois, a déjà amorcé de premières réformes. Son camp a voté mercredi pour l'abandon du projet de l'ancien Premier ministre Viktor Orban de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI). Il prévoit également d'adhérer prochainement au Parquet européen.

L'objectif: «Nous voulons nous assurer qu'aucune oligarchie ne puisse continuer d'exister en Hongrie», a-t-il martelé depuis Bruxelles.