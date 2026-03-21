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283 drones Frappes massives sur la Russie, alors que Kiev et Washington se retrouvent à la table

ATS

21.3.2026 - 06:39

L'Ukraine a lancé 283 drones sur la Russie dans la nuit de vendredi à samedi, l'un des nombres les plus élevés depuis le début du conflit, a indiqué le ministère russe de la défense. Ils ont été interceptés, selon l'agence officielle RIA Novosti.

Selon l'agence de presse officielle russe RIA Novosti, tous les drones lancés par l'Ukraine ont été interceptés (archives).
Selon l'agence de presse officielle russe RIA Novosti, tous les drones lancés par l'Ukraine ont été interceptés (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.03.2026, 06:39

21.03.2026, 07:20

Environ 90 de ces engins ont visé la région frontalière de Rostov, selon son gouverneur Yuri Slyusar. Le gouverneur de la région de Saratov, dans le sud-ouest de la Russie, a pour sa part fait état de deux blessés après une attaque de drones qui a endommagé plusieurs maisons.

Les négociateurs ukrainiens et américains doivent se retrouver aux Etats-Unis samedi pour de nouveaux pourparlers, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que le processus de négociations pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie patine.

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Les discussions entre la Russie et l'Ukraine, parrainées par les Etats-Unis, ont été interrompues par la guerre au Moyen-Orient qui a éclaté le 28 février avec des frappes américano-israéliennes contre l'Iran.

En riposte aux frappes russes qui visent chaque jour son territoire depuis 2022, Kiev frappe régulièrement des cibles en Russie, affirmant viser essentiellement des infrastructures militaires et énergétiques.

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