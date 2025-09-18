  1. Clients Privés
Ukraine L'Ukraine a récupéré 1000 nouveaux corps de la part de la Russie

ATS

18.9.2025 - 14:21

L'Ukraine a annoncé jeudi avoir récupéré 1.000 nouveaux corps de la part de la Russie, qui les présente comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, après plusieurs autres échanges du même type ces derniers mois.

L'Ukraine a annoncé jeudi avoir récupéré 1.000 nouveaux corps de la part de la Russie, qui les présente comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, après plusieurs autres échanges du même type ces derniers mois. (Photo d'archives)
L'Ukraine a annoncé jeudi avoir récupéré 1.000 nouveaux corps de la part de la Russie, qui les présente comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, après plusieurs autres échanges du même type ces derniers mois. (Photo d'archives)
ats

Keystone-SDA

18.09.2025, 14:21

«Un millier de corps, qui selon la partie russe appartiennent à des militaires ukrainiens, ont été rapatriés en Ukraine», a indiqué sur Telegram le Centre gouvernemental ukrainien pour les prisonniers de guerre.

