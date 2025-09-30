Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi l'envoi d'une équipe militaire au Danemark pour «partager l'expérience» de lutte contre les drones russes lors «d'exercices conjoints». Une annonce faite après la multiplication d'incidents impliquant des drones en Europe.

Keystone-SDA ATS

«Nos gars sont arrivés pour participer aux exercices conjoints avec les partenaires», a indiqué sur les réseaux sociaux M. Zelensky dont le pays subit des attaques de drones presque quotidiennement depuis le début de l'invasion russe en 2022.