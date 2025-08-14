L'Ukraine a ordonné jeudi de nouvelles évacuations de familles dans une zone de la région de Donetsk (est) comprenant notamment la ville de Droujkivka. L'armée russe ayant avancé rapidement ces derniers jours.

Des habitants passent devant le site de la frappe aérienne russe qui a détruit une maison résidentielle à Kramatorsk, en Ukraine, le jeudi 31 juillet 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette localité est située non loin de Kramatorsk, qui abrite une importante base logistique de l'armée ukrainienne. «Nous avons commencé l'évacuation obligatoire des familles avec enfants de la ville de Droujkivka» et de plusieurs villages alentour, a déclaré le gouverneur de la région orientale de Donetsk, Vadym Filachkine, affirmant que 1879 enfants s'y trouvaient encore.

Ce dernier a mentionné l'intensité des bombardements dans la région et le danger qu'ils constituent, sans faire référence à la progression des forces russes. Mais l'armée russe a avancé à un rythme inhabituellement élevé dans ce secteur stratégique du front est.

Cette progression a eu lieu peu avant des pourparlers très attendus entre Donald Trump et Vladimir Poutine, vendredi en Alaska. Une carte du front, publiée par DeepState, montre un étroit couloir désormais sous contrôle russe, ce qui menace la cité garnison de Dobropillia, au nord-ouest de Pokrovsk, une ville minière à l'épicentre des combats.

La petite ville de Droujkivka se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord-est du couloir où les forces russes ont gagné du terrain. Les soldats russes ont réalisé mardi leur plus grande avancée en 24 heures en territoire ukrainien depuis plus d'un an, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP).