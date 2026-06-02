Les autorités ukrainiennes ont ordonné mardi l'évacuation de plus de 7.000 civils de plusieurs localités de la région de Kharkiv, à la frontière russe dans le nord-est du pays, signe des craintes d'une avancée russe.

Des ruines à Kharkiv, le 19 mai 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Compte tenu de la situation sécuritaire et des attaques systématiques de l'ennemi, nous étendons la zone d'évacuation obligatoire», a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Oleg Synegoubov.