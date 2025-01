L'armée ukrainienne a revendiqué dimanche une frappe de drone nocturne sur une raffinerie dans la région russe de Riazan au sud de Moscou. C'est la deuxième attaque sur le site en moins d'une semaine.

Kiev a mené plusieurs raids aériens contre le territoire russe ou contrôlé par les forces de Moscou, affirmant qu'il s'agissait de représailles aux bombardements subis par l'Ukraine depuis l'invasion russe il y a bientôt trois ans (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Des unités des forces de systèmes sans pilote (...) ont de nouveau frappé les installations de la Société de raffinage de pétrole Riazan, qui approvisionne l'armée d'occupation russe», a affirmé l'état-major ukrainien dans un communiqué. «Des explosions et un incendie ont été enregistrés dans la zone ciblée», dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon Kiev, la cible visée est «l'une des quatre plus grandes raffineries de la Fédération de Russie» et produit notamment du «carburant diesel et du kérosène» pour l'armée russe.

La raffinerie de Riazan a déjà été visée vendredi par des drones de Kiev, qui avait assuré avoir «frappé d'importantes cibles des occupants dans les régions russes de Riazan et Briansk».

Représailles

Kiev a mené plusieurs raids aériens contre le territoire russe ou contrôlé par les forces de Moscou, affirmant qu'il s'agissait de représailles aux bombardements subis par l'Ukraine depuis l'invasion russe il y a bientôt trois ans.

Le gouverneur russe de la région de Riazan, Pavel Malkov, a lui indiqué, sur sa chaîne Telegram dans la nuit, que des «aéronefs sans pilote ont été détruits au-dessus du territoire de la région de Riazan» par la défense anti-aérienne russe, disant que les «dégâts matériels sont en cours d'évaluation».

Attaques continues

Malgré des rumeurs de pourparlers de paix de plus en plus persistantes depuis l'arrivée au pouvoir aux Etats-Unis de Donald Trump promettant une paix rapide entre l'Ukraine et la Russie, les deux belligérants poursuivent les attaques aériennes de part et d'autre.

«Au cours de la semaine écoulée, l'Ukraine a subi des centaines d'attaques russes utilisant divers types d'armes: environ 1250 bombes aériennes, plus de 750 drones d'attaque et plus de 20 missiles», a énuméré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, appelant une énième fois ses partenaires à renforcer les capacités de défense du pays.