  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Kiev et Zaporijjia Victime d’une attaque «massive» : l’Ukraine sous une nuée de drones et de missiles

ATS

28.9.2025 - 07:21

La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque «massive» sur l'Ukraine, selon Kiev, qui a dénombré des centaines de drones et missiles qui ont fait au moins dix blessés dans la capitale et la ville de Zaporijjia.

Les spécialistes ukrainiens de la guerre des drones en opération vendredi dans un endroit tenu secret.
Les spécialistes ukrainiens de la guerre des drones en opération vendredi dans un endroit tenu secret.
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 07:21

28.09.2025, 07:49

«La Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne massive sur les villes ukrainiennes pendant que les gens dormaient. Encore une fois, des centaines de drones et de missiles, détruisant des immeubles résidentiels et causant des victimes civiles», a affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, sur le réseau social X.

Guerre en Ukraine. Kiev accuse Moscou d'avoir coupé la centrale de Zaporijjia

Guerre en UkraineKiev accuse Moscou d'avoir coupé la centrale de Zaporijjia

Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a pour sa part fait état de six blessés, dont cinq ont été hospitalisés après une attaque «massive». La ville de Zaporijjia (sud-est) a, elle, été frappée «au moins quatre fois», d'après le gouverneur de la région éponyme Ivan Fedorov, qui a fait état de quatre blessés.

Les plus lus

Les dés sont presque jetés pour la valeur locative et l'e-ID
«Qu'ils restent en Inde» : des Indiens détenteurs de visas victimes des trolls
Genève : une guerre de succession déchire la famille Rothschild
Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles
Le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire
Il y a 30 ans, deux chercheurs genevois bouleversaient l’astronomie