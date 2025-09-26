Drones suspects: la tension monte entre l'Ukraine et la Hongrie

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vols de reconnaissance? Drones suspects: la tension monte entre l'Ukraine et la Hongrie

ATS

26.9.2025 - 16:37

L'Ukraine soupçonne la Hongrie d'avoir effectué des vols de drones de reconnaissance dans son espace aérien, a déclaré vendredi le président Volodymyr Zelensky, faisant monter d'un cran la tension entre ces pays voisins.

«Les forces ukrainiennes ont enregistré des violations de notre espace aérien par des drones de reconnaissance, qui sont probablement hongrois», a déclaré M. Zelensky sur les réseaux sociaux. (archives)
«Les forces ukrainiennes ont enregistré des violations de notre espace aérien par des drones de reconnaissance, qui sont probablement hongrois», a déclaré M. Zelensky sur les réseaux sociaux. (archives)
Keystone

Keystone-SDA

26.09.2025, 16:37

«Les forces ukrainiennes ont enregistré des violations de notre espace aérien par des drones de reconnaissance, qui sont probablement hongrois», a déclaré M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

Selon les premières analyses, ces appareils «effectuaient peut-être des reconnaissances sur le potentiel industriel des zones frontalières de l'Ukraine», a ajouté le chef de l'Etat.

Il n'a pas donné de détail sur la localisation précise de ces incidents ni leurs dates, indiquant simplement qu'ils étaient «récents».

Rare pays de l'Otan à avoir renforcé ses liens politiques et économiques avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, la Hongrie partage environ 140 kilomètres de frontière avec la partie occidentale de l'Ukraine.

Fortes tensions

Les tensions entre Kiev et Budapest, déjà importantes auparavant, se sont encore accrues depuis le début de la guerre.

La Hongrie refuse d'aider militairement Kiev, paralyse ses négociations d'adhésion à l'Union européenne et entrave l'adoption des sanctions de l'UE contre la Russie.

Plus tôt dans la journée, l'Ukraine avait déjà annoncé interdire l'entrée sur son territoire à trois hauts responsables militaires hongrois, répliquant à une décision similaire de Budapest.

«Nous avons imposé une interdiction d'entrée à trois hauts responsables militaires hongrois», a indiqué sur X le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga.

«Chaque acte de manque de respect de la Hongrie recevra une réponse adéquate, en particulier le manque de respect envers nos militaires», a-t-il lancé.

Son homologue hongrois Peter Szijjarto a immédiatement réagi sur Facebook en s'indignant que l'Ukraine attende, dans ces conditions, que la Hongrie «soutienne» son «adhésion à l'Union européenne». La Hongrie avait déclaré en août persona non grata un haut gradé ukrainien, Robert Brovdi.

Budapest a accusé le militaire, issu de la minorité hongroise d'Ukraine, d'être responsable de la perturbation de ses approvisionnements en pétrole russe liée aux frappes ukrainiennes contre l'oléoduc russe Droujba.

Kiev a intensifié ces derniers mois ses frappes contre des sites énergétiques en Russie en cherchant à perturber ses exportations et à réduire les revenus qu'elles génèrent et qui permettent à Moscou de financer sa guerre.

Interdictions d'entrée

En juillet, la Hongrie avait également interdit l'entrée sur son territoire à trois responsables militaires ukrainiens à la suite de la mort, lors de la mobilisation, d'un homme bénéficiant d'une double nationalité.

Selon Budapest, des recruteurs de l'armée ukrainienne auraient battu la victime à mort, accusations fermement rejetées par Kiev.

L'Ukraine, qui compte une minorité magyarophone dans la région de Transcarpatie, frontalière de la Hongrie, a maintes fois accusé Budapest d'avoir distribué des dizaines de milliers de passeports à ces personnes.

Les plus lus

La petite-fille de Donald Trump vend des sweat-shirts... à 130 dollars la pièce
Drones suspects: la tension monte entre l'Ukraine et la Hongrie
L’inflation s’accélère aux Etats-Unis
Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles
Netanyahu applaudi et hué – Des délégués quittent la salle
Risque d'incendie – BMW rappelle des centaines de milliers de voitures