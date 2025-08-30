  1. Clients Privés
Pénurie générale L'évacuation de la ville de Gaza est «impossible»

ATS

30.8.2025 - 13:33

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge a dénoncé samedi les plans israéliens pour une évacuation en masse de la ville de Gaza. Mirjana Spoljaric a souligné qu'elle était «impossible» à mettre en oeuvre de manière «sûre et digne».

Selon une estimation de l'ONU, environ un million de Palestiniens se trouvent dans Gaza-ville (archives).
Selon une estimation de l'ONU, environ un million de Palestiniens se trouvent dans Gaza-ville (archives).
sda

Keystone-SDA

30.08.2025, 13:33

«Il est impossible de procéder à une évacuation en masse de la ville de Gaza d'une manière sûre et digne, dans les conditions actuelles, a déclaré Mirjana Spoljaric dans un communiqué.

«Une telle évacuation déclencherait un mouvement de population massif qu'aucune zone de la bande de Gaza n'est en mesure d'absorber, compte-tenu de la destruction généralisée des infrastructures civiles et des pénuries extrêmes de nourriture, d'eau, d'abris et de soins médicaux», a-t-elle ajouté.

L'armée israélienne a déclaré vendredi «zone de combat dangereuse» la ville de Gaza, en préparation d'une offensive d'envergure voulue par le gouvernement de Benjamin Netanyahu dans le but affiché de vaincre le Hamas et de ramener tous les otages.

L'armée n'a pas explicitement appelé à une évacuation de la ville, mais un porte-parole a jugé mercredi qu'elle était «inévitable». «Beaucoup de civils ne seront pas en état d'obéir à un ordre d'évacuation parce qu'ils sont affamés, malades, blessés», a jugé Mirjana Spoljaric.

«Si un ordre d'évacuation est donné, selon le droit humanitaire international, Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les civils bénéficient de conditions satisfaisantes en termes d'abris, d'hygiène, de santé, de sécurité et d'accès à la nourriture (...). Ces conditions ne peuvent pas actuellement être remplies à Gaza».

«Cela rend toute évacuation non seulement infaisable, mais incompréhensible dans les circonstances présentes», a-t-elle insisté.

500'000 Palestiniens

Selon une estimation de l'ONU, environ un million de Palestiniens se trouvent dans Gaza-ville. Des milliers d'habitants ont déjà fui la ville, située dans le nord du territoire où la guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Ces trois dernières semaines, Israël a intensifié ses bombardements aériens sur Gaza et multiplié les opérations en périphérie de cette ville, la plus grande du territoire frappé par la famine selon l'ONU.

Malgré des pressions croissantes, tant à l'international qu'en Israël, pour mettre fin à la guerre, le gouvernement de Benjamin Netanyahu a affirmé vouloir poursuivre l'offensive dans la bande de Gaza pour en finir avec le Hamas.

