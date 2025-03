La 13e rente AVS sera versée annuellement dès décembre 2026. Après le Conseil des Etats, le National a acté lundi à l'unanimité la première partie de la mise en oeuvre de l'initiative sur la 13e rente AVS. Le financement reste en suspens.

Le Parlement a définitivement fixé à décembre 2026 le premier versement de la 13e rente AVS (archives). ATS

Keystone-SDA, nipa, ats ATS

L'initiative de l'Union syndicale suisse a été acceptée il y a un an à plus de 58%. Elle doit entrer en vigueur en 2026. Celle-ci coûtera environ 4,2 milliards de francs par an dès l'entrée en vigueur, dont environ 850 millions à charge de la Confédération.

Le supplément sera versé à toute personne ayant droit à une rente de vieillesse. Suivant le Conseil fédéral, le National a décidé, contre l'avis de la gauche, de ne pas prévoir de treizième versement pour les suppléments de rentes que reçoivent les femmes nées entre 1961 et 1969 à titre de compensation pour le relèvement de l'âge de la retraite.

La situation financière de l'AVS n'étant pas urgente, le Parlement veut prendre son temps pour régler le financement de la 13e rente.