Journalisme La BBC examine un second cas de montage potentiellement trompeur

ATS

13.11.2025 - 21:20

La BBC a indiqué jeudi examiner un deuxième cas de possible montage trompeur d'un discours de Donald Trump. Une annonce faite à la veille de la fin de l'ultimatum posé par le président américain qui exige des excuses du groupe audiovisuel pour un précédent cas.

Un précédent cas, pour lequel la BBC a reconnu «une erreur de jugement», a plongé le groupe dans la tourmente (archives).
Un précédent cas, pour lequel la BBC a reconnu «une erreur de jugement», a plongé le groupe dans la tourmente (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.11.2025, 21:20

13.11.2025, 21:54

Selon le journal The Telegraph, la BBC a diffusé en juin 2022 dans son magazine d'information «Newsnight» un reportage dans lequel des phrases prononcées à différents moments d'un discours de Donald Trump datant du 6 janvier 2021 -- jour de l'assaut contre le Capitole à Washington par les partisans de M. Trump -- ont été montées ensemble de telle sorte que le président sortant incitait ses partisans à se rendre au Congrès et à se «battre comme des diables».

Journaliste «corrompus». Trump menace la BBC d'une plainte en diffamation

Journaliste «corrompus»Trump menace la BBC d'une plainte en diffamation

«Ce problème a été porté à notre attention et nous menons actuellement une enquête», a réagi un porte-parole de la BBC, ajoutant que le groupe «s'engage à respecter les normes éditoriales les plus élevées». Cette nouvelle accusation, intervient moins d'une semaine après le même reproche fait à un autre programme d'information de la BBC, diffusé en octobre 2024, concernant le même discours de Donald Trump.

Ce précédent cas, pour lequel la BBC a reconnu «une erreur de jugement», a plongé le groupe dans la tourmente, entraînant les démissions de son directeur général et de la patronne de sa chaîne d'information BBC News.

Demandes élevées

Le président américain a aussi menacé de réclamer un milliard de dollars de dommages et intérêts à la BBC pour diffamation, si elle ne lui présente pas d'excuses et ne retire pas le documentaire incluant le message trompeur d'ici vendredi 23h00 suisses. La BBC a affirmé qu'elle répondrait «en temps utile» aux demandes de Donald Trump, transmises par ses avocats.

Suite à un scandale. Le directeur général de la BBC va démissionner

Suite à un scandaleLe directeur général de la BBC va démissionner

S'il ne s'est pas exprimé publiquement sur cette menace d'action en justice, le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis de «toujours défendre une BBC forte et indépendante».

Concernant le cas s'étant produit dans le magazine «Newsnight», le Telegraph cite un ancien employé de l'émission, qui affirme au journal qu'un problème éventuel sur le montage du discours de Trump – dénoncé immédiatement en plateau par un invité, ancien collaborateur de Donald Trump – a été abordé après le programme au sein de l'équipe, mais a été balayé par un responsable.

