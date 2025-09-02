La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine à l'assemblée générale de l'ONU en septembre, a annoncé mardi le ministre belge des affaires étrangères Maxime Prévot. «Et des sanctions fermes sont prises à l'égard du gouvernement israélien», a-t-il ajouté sur X.

Les trois quarts des Etats membres de l'ONU reconnaissent déjà l'Etat de Palestine (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

A la fin juillet, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'Etat de Palestine à l'assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.

«Au vu du drame humanitaire se jouant en Palestine, et singulièrement à Gaza, et face aux violences perpétrées par Israël en violation du droit international [...] la Belgique se devait de prendre des décisions fortes pour accentuer la pression sur le gouvernement israélien et les terroristes du Hamas», a-t-il expliqué.

Reconnu par trois Etats sur quatre

«La Belgique se joindra aux pays signataires de la déclaration de New York traçant la route vers une solution à deux Etats et reconnaissant donc ceux-ci», a détaillé le ministre.

Le Canada avait lui aussi fait part de son intention en faveur d'un Etat de Palestine. Le Royaume-Uni a aussi annoncé qu'il le reconnaîtrait, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Au total, les trois quarts des Etats membres de l'ONU, mais pas la Suisse, reconnaissent l'Etat de Palestine, proclamé par la direction palestinienne en exil à la fin des années 1980.