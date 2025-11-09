  1. Clients Privés
Malgré le scandale La boutique Shein à Paris a attiré «plus de 50'000 personnes»

ATS

9.11.2025 - 21:03

La boutique Shein du grand magasin BHV à Paris, dont l'inauguration mercredi s'est faite en plein scandale autour de la plateforme asiatique, a accueilli «plus de 50'000 visiteurs», a annoncé dimanche Frédéric Merlin, patron de la société possédant le BHV.

Le patron du BHV s'est félicité de la fréquentation de la boutique Shein. (archives)
ATS

Keystone-SDA

09.11.2025, 21:03

09.11.2025, 21:20

L'ouverture du premier magasin pérenne de la plateforme au monde a suscité l'émoi en France après la vente en ligne sur la plateforme de Shein de poupées sexuelles ressemblant à des fillettes, ainsi que d'armes de catégorie A.

Après avoir supprimé de son site tous les produits illicites, Shein échappe pour l'heure à une suspension en France, mais reste «sous surveillance rapprochée» du gouvernement et toujours sous le coup de procédures judiciaires.

Concernant la plateforme de vente en ligne, un nouveau point de situation est prévu la semaine prochaine à la demande du Premier ministre français Sébastien Lecornu, alors que le ministère de l'Intérieur a saisi vendredi le tribunal judiciaire de Paris pour «faire cesser les graves dommages à l'ordre public causés par les défaillances répétées de Shein».

Le patron du BHV s'est quant à lui félicité de la fréquentation de la boutique Shein, plateforme fondée en 2012 en Chine et désormais basée à Singapour, et régulièrement accusée de pollution environnementale et de conditions de travail indignes.

«En quelques jours, plus de 50'000 visiteurs sont venus découvrir la première capsule Shein au BHV», a déclaré dimanche Frédéric Merlin sur Instagram.

45 euros

Il a fait état d'"un panier moyen de 45 euros» pour les clients, et affirmé que «près de 15% d'entre eux ont poursuivi leurs achats dans les autres rayons» du grand magasin situé dans le centre de Paris, en face de l'hôtel de ville.

Le dirigeant a également dit vouloir «élargir la capsule avec une offre homme plus complète, un espace enfant, une gamme de robes plus large et des basiques plus accessibles pour répondre à tous les styles de vie».

