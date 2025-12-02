Un vent différent souffle sur les Etats-Unis depuis que Donald Trump est revenu à la Maison Blanche. Quatre incidents survenus ce week-end montrent que la politique de l'administration actuelle est de plus en plus brutale.

Loin d'être un saint : Donald Trump. Image : Keystone

Philipp Dahm Philipp Dahm

Il faut reconnaître une chose à Donald Trump: il est toujours bon pour un gros titre. Le président américain inonde assez souvent le paysage médiatique de nouvelles calculées, de projets curieux ou d'articles d'opinion controversés.

Le problème: dans ce bruit de fond médiatique, l'une ou l'autre des vagues lancées par le président américain passe parfois inaperçue. Rien que le week-end dernier, quatre incidents et décisions devraient faire parler d'eux, car la politique de l'administration actuelle est de plus en plus brutale.

Trump qualifie Walz de «retardé»

C'est un message de Thanksgiving qui déclenche la première dispute: «Un joyeux Thanksgiving à tous», commence Donald Trump sur Truth Social le 28 novembre. Mais ce qui suit est loin d'être rassembleur: l'homme de 79 ans s'en prend au «politiquement correct» et à la «bêtise crasse» en matière d'immigration.

Trump en vient ensuite à parler de l'Etat américain du Minnesota, qui a été envahi par «des centaines de milliers» de Somaliens: «Les gangs somaliens parcourent les rues à la recherche de 'butins', tandis que nos merveilleux habitants restent enfermés dans leurs appartements et leurs maisons, espérant contre tout espoir qu'on les laisse tranquilles».

La faute au gouverneur démocrate, dit-il: Trump qualifie Tim Walz de «sérieusement retardé» et s'en prend également à la députée américaine musulmane Ilhan Omar, «toujours enveloppée dans son hijab de couches» et «probablement entrée illégalement aux Etats-Unis».

Ces agissements rencontrent désormais une opposition résolue de la part d'un sénateur républicain: Mike Bohacek de l'Etat américain de l'Indiana ne veut plus participer au jeu politique de Trump. Le contexte: Bohacek a une fille atteinte du syndrome de Down.

Le sénateur ne peut pas accepter le choix de mots de Trump au sujet de Walz, écrit-il vendredi: «Ce n'est pas la première fois que notre président utilise ces allusions insultantes et dévalorisantes et son choix de mots a des conséquences».

Bohacek s'oppose donc au président: il veut torpiller le gerrymandering de ce dernier, c'est-à-dire la manipulation des circonscriptions électorales. «Je voterai NON au redécoupage des circonscriptions électorales. Peut-être que [Trump] pourra utiliser les dix prochains mois pour convaincre les électeurs que sa politique et son comportement méritent une majorité au Congrès».

Le président hondurien de la cocaïne est gracié – Au Venezuela, il ne s'agit aussi que de pétrole

Les Etats-Unis exercent une énorme pression sur le Venezuela, prétendument à cause de la drogue. Parallèlement, les forces armées ont coulé quelque 24 bateaux dans les Caraïbes, tuant au moins 83 personnes. Plus de détails au point 4.

Vendredi, Donald Trump a ensuite surpris tout le monde en annonçant son intention de gracier Juan Orlando Hernández. L'ancien président du Honduras a été condamné en 2024 aux Etats-Unis à 45 ans de prison pour trafic de cocaïne. L'homme de 57 ans a été «traité très durement et injustement selon de nombreuses personnes que je respecte beaucoup», écrit Trump.

Le président américain associe cette amnistie à l'appel lancé à la population du Honduras pour qu'elle vote en faveur de Nasry «Tito» Asfura, qui, comme Hernández, appartient au Parti national du Honduras.

Hernández a été président de 2014 à 2022 et a gouverné de manière autoritaire. Durant cette période, il aurait fait entrer 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis et aurait également participé au trafic d'êtres humains.

Ceux qui ont l'impression que le trafic de drogue ne figure peut-être pas si haut sur la liste des priorités de la Maison Blanche sont confortés par la députée républicaine Maria Salazar, qui révèle sur «Fox News» ce qui préoccupe vraiment Washington.

«Les entreprises pétrolières américaines vont avoir leur heure de gloire au Venezuela, car il y aura une activité économique d'un billion de dollars», explique ouvertement cette femme de 64 ans, comme raison pour laquelle les Etats-Unis devraient attaquer le pays sud-américain.

Rep Maria Salazar (R-FL) says Trump is about to invade Venezuela, and the objective is to seize their oil. Remarkable candor, because this seems to be precisely what is going on. bsky.app/profile/atru...



[image or embed] — Scott Horton (@robertscotthorton.bsky.social) 24. November 2025 um 22:35

«Les entreprises américaines pourront entrer et réparer tous les oléoducs, les plates-formes de forage et tout ce qui a trait aux entreprises pétrolières vénézuéliennes», se réjouit encore Salazar, même si la population ne profitera que très peu de cette aventure économique et militaire.

«Make Money Not War»...

Donald Trump se présente toujours comme le prince de la paix qui aurait déjà réglé x guerres. Tantôt ce sont six foyers d'incendie qu'il prétend avoir déjà éteints, tantôt ce sont huit conflits auxquels il aurait mis fin. Il n'y en a qu'un qu'il n'a pas encore réglé: la guerre d'agression russe contre l'Ukraine.

How many more times will Trump come out and say the same things about his relationship with Putin, how many wars he has ended, and all that stuff people have heard many times before?



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 19. November 2025 um 20:08

Le New-Yorkais veut y remédier, en mettant le pistolet sur la tempe de Volodymyr Zelensky: si l'Ukraine n'abandonne pas Donetsk, il retirera son soutien militaire au pays. Le fait que Kiev ne puisse pas évacuer cette région pour diverses raisons n'intéresse apparemment pas le président américain.

Ce que le «Wall Street Journal» (WSJ) rapporte vendredi éclaire toutefois cette attitude d'un jour tout à fait différent: la devise de Trump serait «Make Money Not War». Lorsque l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre de Trump Jared Kushner ont rencontré le négociateur russe Kirill Dimitriev à Miami, en Floride, il aurait également été question d'intérêts économiques très durs.

I’ve never seen someone work the zoom so perfectly..

One thing is the words being said, another is the look on someone’s face that can tell a whole other story on its own…

Like when someone has been caught red handed.pic.twitter.com/qiWJGdANs2 — Їne Back Їversen (@IneBackIversen) November 30, 2025

Trump souhaiterait ainsi développer fortement les relations économiques avec le Kremlin: Washington n'exclut même pas une remise en service du gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique. L'exploitation des matières premières arctiques doit se poursuivre avec la Russie et 300 milliards de dollars US d'avoirs russes gelés doivent être utilisés pour des investissements américains en Russie.

Outre les affaires de pétrole, de gaz et d'autres matières premières, Witkoff et Dimitriev auraient également parlé de reconstruire ensemble l'Ukraine après la guerre. Le nabab de l'immobilier déclare à ce sujet au WSJ qu'il pense que la paix viendra avec le commerce: «Si nous y parvenons et que tout le monde en profite, il en résultera automatiquement un rempart contre les conflits futurs. Car tout le monde y trouve son compte».

The Wall Street Journal just spelled out that Trump’s ❝peace❞ play on Ukraine is basically ❝cash in with the Kremlin so our boys get rich❞ — and the internet is watching his insiders drool over rare-earth and energy deals, not Ukrainian sovereignty. 💰☮️🤝🇷🇺



[image or embed] — 𝐚𝐧𝐝𝐲 𝐉.𝐒. 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐩𝐢𝐝𝐚 🇨🇦 🇺🇦 ¬1ɩ (@ajsdecepida.bsky.social) 30. November 2025 um 04:33

Pour Kiev, c'est - une fois de plus - une gifle: déjà lorsque les Etats-Unis ont fait signer l'accord sur les matières premières à l'Ukraine, on disait que la signature augmentait les chances de paix. De la poudre aux yeux, comme on le sait aujourd'hui.

Meurtres ou crimes de guerre? Hegseth aurait fait tuer des naufragés

Comme promis au point 2, les attaques contre des bateaux présumés de contrebande doivent être à nouveau abordées: le «Washington Post» lâche vendredi une bombe en affirmant que le ministre de la Défense Pete Hegseth a demandé à ses hommes de prendre des mesures radicales.

«L'ordre était de tuer tout le monde», confient deux soldats, sous couvert d'anonymat, au journal américain. Il s'agit d'une attaque survenue le 2 septembre au large de Trinidad, au cours de laquelle un drone a certes détruit le bateau, mais a laissé deux survivants dans l'eau. Le commandant ordonne alors - conformément aux instructions de Hegseth - une deuxième attaque.

Image : Screenshot Truth Social/Donald Trump

Mais tuer des naufragés sans défense est un meurtre - ou un crime de guerre si l'on considère les attaques comme celles contre des terroristes. Selon le «Guardian», Hegseth lui-même parle de «fake news»: il s'agit de «rapports inventés, incendiaires et désobligeants visant à discréditer nos incroyables guerriers qui se battent pour protéger leur patrie».

Les attaques sont «légitimes en vertu du droit américain et international», a poursuivi le ministre de la Défense. Le «Senate Armed Services Committee» veut néanmoins examiner l'affaire, comme l'annoncent à l'unisson le républicain qui la préside et son adjoint démocrate.

«La commission a adressé des demandes au ministère et nous allons procéder à un examen rigoureux afin d'établir les faits en rapport avec les circonstances», explique-t-on au sein de la commission. L'intervention pourrait donc avoir des conséquences pour Hegseth si les soupçons se confirment.

La critique vient également de Mark Kelly: le sénateur et cinq collègues démocrates avaient auparavant fait sensation avec une vidéo dans laquelle ils conseillaient aux forces de sécurité américaines de ne pas suivre des ordres illégaux. Une deuxième frappe comme dans les Caraïbes serait un tel ordre, explique ce vétéran de la marine et de la Nasa à CNN.

«Poursuivre des survivants dans l'eau n'est clairement pas légal», souligne Kelly. «Si les rapports sont exacts, j'ai de sérieuses réserves». Time Kaine, sénateur démocrate de Virginie, souffle dans la même trompette sur CBS: «Si c'est vrai, cela équivaut à un crime de guerre».