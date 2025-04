La Californie demande à être exemptée des ripostes douanières

La Californie, cinquième économie mondiale, va chercher des accords avec le reste du monde pour être exemptée des ripostes douanières à venir contre les Etats-Unis, a annoncé vendredi son gouverneur Gavin Newsom.

Etat le plus peuplé du pays, avec 39 millions d'habitants, la Californie pèse 14% du PIB américain et est à elle seule la cinquième économie du monde. (photo prétexte, archives) LeoPatrizi / Getty Images

Keystone-SDA ATS

«Les droits de douane de Donald Trump ne représentent pas tous les Américains», a assuré le démocrate dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. «La Californie n'est pas Washington D.C.», a-t-il insisté dans un communiqué, en présentant son Etat comme un partenaire «stable et fiable pour les générations à venir».

Son administration est chargée «de rechercher de nouvelles relations commerciales stratégiques», selon le communiqué. Dans ce cadre, le gouverneur demande «à ses partenaires commerciaux de longue date d'exempter les produits fabriqués en Californie de toute mesure de rétorsion.»

M. Newsom, auquel la presse américaine prête régulièrement des ambitions présidentielles, n'a pas précisé comment de nouveaux accords pourraient contourner la politique protectionniste lancée par Donald Trump.

Le président américain a enterré le libre-échange cette semaine, en annonçant des droits de douane punitifs contre de nombreux pays du monde. Selon cette offensive commerciale, sans équivalent depuis les années 1930, les produits chinois doivent notamment être taxés à 54% au total, et ceux en provenance de l'UE à 20%.

Vendredi, la Chine a riposté en annonçant à son tour des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dès le 10 avril, «en plus du taux des droits de douane actuellement applicables».

14% du PIB américain

«Nous ne resterons pas les bras croisés pendant la guerre tarifaire de Trump», a martelé M. Newsom sur X.

Etat le plus peuplé du pays, avec 39 millions d'habitants, la Californie pèse 14% du PIB américain et est à elle seule la cinquième économie du monde. Berceau de la tech, elle est aussi le premier producteur manufacturier et agricole du pays.

La Californie dépend énormément de ses relations avec le Mexique, le Canada et la Chine, tous visés à plus au moins grande échelle par des nouveaux droits de douane, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.

Après les incendies qui ont ravagé Los Angeles en janvier, la Californie craint également que les droits de douane imposés par le milliardaire républicain n'entravent la reconstruction de la ville, en rendant plus chers les matériaux de construction comme le bois, l'acier, l'aluminium et le placoplâtre, souvent importés.