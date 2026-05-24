  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Des informations positives» La Californie optimiste sur la situation d'une cuve risquant d'exploser

ATS

24.5.2026 - 21:56

Les autorités californiennes se sont dit dimanche optimistes sur la situation d'une cuve de produit chimique qui menace d'exploser dans la banlieue sud de Los Angeles et a provoqué l'évacuation d'environ 40'000 personnes.

Les pompiers ont pu observer dans la nuit «une possible fissure dans le réservoir, ce qui pourrait réduire une partie de la pression à l'intérieur».
Les pompiers ont pu observer dans la nuit «une possible fissure dans le réservoir, ce qui pourrait réduire une partie de la pression à l'intérieur».
IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA

24.05.2026, 21:56

Depuis vendredi, un réservoir contenant environ 26'000 litres de méthacrylate de méthyle, un liquide inflammable utilisé pour la fabrication de plastique, risque de s'épandre dans l'environnement ou d'exploser, menaçant des quartiers de Garden Grove, localité du comté d'Orange.

Les pompiers ont pu observer dans la nuit «une possible fissure dans le réservoir, ce qui pourrait réduire une partie de la pression à l'intérieur», a déclaré TJ McGovern, chef des pompiers locaux, dans un message vidéo. «Ce que nous avons fait nous donne des informations positives» pour la suite, a-t-il ajouté, sans en dire davantage.

Les pompiers avaient fait état samedi d'une hausse de la température à l'intérieur de la cuve, arrosée par des jets d'eau pour la refroidir.

«Mauvaise nouvelle». La Californie craint toujours l'explosion d'une cuve

«Mauvaise nouvelle»La Californie craint toujours l'explosion d'une cuve

Fumées toxiques

Les autorités, redoutant que cette situation ne conduise à une importante explosion avec dégagement de fumées toxiques, ont demandé vendredi à l'ensemble des habitants du périmètre de quitter leur domicile. Ils n'étaient dimanche pas encore autorisés à rentrer chez eux, et des centres d'accueil ont été ouverts pour les accueillir.

Aucun blessé n'a été signalé à ce stade par les autorités, qui n'ont pas communiqué sur l'origine de la fuite, signalée jeudi. Les autorités travaillent à la mise en place de barrières pour éviter que le produit toxique ne pollue les cours d'eau ou l'océan, situé à quelques kilomètres.

Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), le méthacrylate de méthyle est irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses chez l'être humain. Il peut aussi provoquer des réactions respiratoires et neurologiques en cas d'exposition aiguë ou prolongée.

«Ça casse ou ça explose». Fuite chimique en Californie, environ 40'000 personnes évacuées

«Ça casse ou ça explose»Fuite chimique en Californie, environ 40'000 personnes évacuées

Les plus lus

Un avion déchire sa voile - la parapentiste filme toute la scène
Craintes autour d'une potentielle explosion de la carcasse de «Timmy» la baleine
«C'est un vrai choc» - Un enfant retrouvé mort dans un buisson à Rennes
La Premier League a dit adieu à ses stars avec émotion
Parc Kruger : sécurité renforcée après le meurtre de deux touristes
«Non, je ne reviendrai pas à Liverpool, je vais être très loin d'ici»