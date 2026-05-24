Les autorités californiennes se sont dit dimanche optimistes sur la situation d'une cuve de produit chimique qui menace d'exploser dans la banlieue sud de Los Angeles et a provoqué l'évacuation d'environ 40'000 personnes.

Les pompiers ont pu observer dans la nuit «une possible fissure dans le réservoir, ce qui pourrait réduire une partie de la pression à l'intérieur». IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA ATS

Depuis vendredi, un réservoir contenant environ 26'000 litres de méthacrylate de méthyle, un liquide inflammable utilisé pour la fabrication de plastique, risque de s'épandre dans l'environnement ou d'exploser, menaçant des quartiers de Garden Grove, localité du comté d'Orange.

Les pompiers ont pu observer dans la nuit «une possible fissure dans le réservoir, ce qui pourrait réduire une partie de la pression à l'intérieur», a déclaré TJ McGovern, chef des pompiers locaux, dans un message vidéo. «Ce que nous avons fait nous donne des informations positives» pour la suite, a-t-il ajouté, sans en dire davantage.

Les pompiers avaient fait état samedi d'une hausse de la température à l'intérieur de la cuve, arrosée par des jets d'eau pour la refroidir.

Fumées toxiques

Les autorités, redoutant que cette situation ne conduise à une importante explosion avec dégagement de fumées toxiques, ont demandé vendredi à l'ensemble des habitants du périmètre de quitter leur domicile. Ils n'étaient dimanche pas encore autorisés à rentrer chez eux, et des centres d'accueil ont été ouverts pour les accueillir.

Aucun blessé n'a été signalé à ce stade par les autorités, qui n'ont pas communiqué sur l'origine de la fuite, signalée jeudi. Les autorités travaillent à la mise en place de barrières pour éviter que le produit toxique ne pollue les cours d'eau ou l'océan, situé à quelques kilomètres.

Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), le méthacrylate de méthyle est irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses chez l'être humain. Il peut aussi provoquer des réactions respiratoires et neurologiques en cas d'exposition aiguë ou prolongée.