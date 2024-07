La campagne du RN a viré au cauchemar - Les 4 raisons d'un échec

Ronnuntie88onepat

Le RN n'est pas un parti d'extrême droite comme veulent bien le dire les journaux et télévisions de tous bords .C'est simplement un parti de droite qui veux essayer de réguler l'immigration qui a conduit la France et l'Europe entière a de gros problèmes financier et sécuritaire , mais tout le monde s'en fiche... Au final , ces magouilles electorales auront eu raison d'un changement dans cette France qui est au fond du gouffre politique .Les perdants: les Français de tous les jours... Mieux même , ils auront à faire à Mélanchon , un homme que je n'aime pas , mais que j'admire par sa force politique et lui il va faire souffrir la France jusqu'en 2027 ou il aura peut-être les clés de l'Elysée.