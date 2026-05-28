Tegucigalpa, capitale du Honduras, placée mardi en état d'urgence, est menacée par la sécheresse en raison d'une vague de chaleur qui assèche ses sources d'eau et pourrait s'étendre à cause d'El Niño.

La capitale du Honduras souffre de pénuries d'eau depuis des décennies (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous vivons sans une goutte d'eau», déplore Santiago Rodríguez, visiblement bouleversé, dans un quartier densément peuplé de Tegucigalpa.

Cette vague de chaleur a fait baisser le niveau des deux principaux réservoirs qui alimentent la capitale, qui compte 1,7 million d'habitants et souffre de pénuries d'eau depuis des décennies. Selon les autorités, les réservoirs sont à peine remplis à 34 % et 42 % de leur capacité.

À Lomas del Carmen, où vit M. Rodríguez, la situation est si critique que même les camions-citernes, publics comme privés, ne parviennent pas à approvisionner les habitants, a déclaré cet homme de 61 ans à l'AFP.

Leticia Lara, 55 ans, est confrontée à une situation similaire. Elle attend avec anxiété l'arrivée du camion-citerne dans son quartier aux rues poussiéreuses, sous un soleil de plomb.

Elle ne reçoit l'eau courante qu'un à trois jours par mois. «Un fût (du camion-citerne) me dure trois ou quatre jours, et encore, seulement quand ils veulent bien nous remplir», a dit Lara à l'AFP.

Le thermomètre a atteint 31 °C dans la capitale, mais dans d'autres régions du pays, il est monté jusqu'à 41 °C. Les autorités estiment qu'environ 75 municipalités, dont Tegucigalpa, pourraient être «gravement touchées par la sécheresse», situation qui serait aggravée par El Niño.

Crise persistante

Ce phénomène, une des phases d'un cycle climatique naturel, influe sur la température de l'océan Pacifique et accroît la probabilité de sécheresses, de pluies torrentielles et d'autres événements extrêmes.

Les prévisions indiquent son retour entre mai et juillet et pourraient entraîner une sécheresse prolongée. «La crise va se poursuivre et nous devons nous y préparer», a insisté le maire de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya.

En raison des fortes chaleurs, le gouvernement national a récemment décidé de raccourcir la journée scolaire pendant quelques jours et de dispenser les cours en ligne.