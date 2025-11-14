  1. Clients Privés
Fortes explosions La capitale ukrainienne ciblée par une vaste attaque russe

ATS

14.11.2025 - 01:19

Une vaste attaque de missiles et drones russes sur la capitale ukrainienne vendredi matin a fait un mort et au moins 15 blessés, ont déclaré les services d'urgence dans un message sur le réseau social Telegram.

Ukraine: quatre morts dans une attaque russe d'ampleur - Gallery
Ukraine: quatre morts dans une attaque russe d'ampleur - Gallery. L'attaque russe contre Kiev combinait des drones et des missiles (archives).

L'attaque russe contre Kiev combinait des drones et des missiles (archives).

Photo: ATS

Ukraine: quatre morts dans une attaque russe d'ampleur - Gallery. Plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés à Kiev (archives).

Plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés à Kiev (archives).

Photo: ATS

Ukraine: quatre morts dans une attaque russe d'ampleur - Gallery
L'attaque russe contre Kiev combinait des drones et des missiles (archives).

Photo: ATS

L'attaque russe contre Kiev combinait des drones et des missiles (archives).

Photo: ATS

Plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés à Kiev (archives).

Photo: ATS

Plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés à Kiev (archives).

Photo: ATS

Keystone-SDA

14.11.2025, 01:19

14.11.2025, 06:12

«Les Russes frappent des immeubles résidentiels. Il y a de nombreux immeubles élevés endommagés à travers Kiev, presque dans chaque district», a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville, Timour Tkatchenko. De fortes explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, qui avait demandé aux habitants de rejoindre des abris, a indiqué que «les forces de défense aérienne opèrent à Kiev», signalant «une attaque massive de l'ennemi sur la capitale». Des incendies se sont déclenchés dans plusieurs quartiers après les frappes et les secours ont été mobilisés, a-t-il ajouté.

«Des sections des réseaux de chauffage ont été endommagées. Dans le district de Desniansky, en raison d'une situation d'urgence sur la conduite principale de chauffage, certains bâtiments sont temporairement privés de chauffage», a-t-il précisé.

«Une nuit difficile»

Oleksandr Markoushyn, maire d'Irpin, localité de la région de Kiev, a décrit une «nuit difficile» avec de «multiples [drones] shahed et missiles volant au-dessus de la commune», sur Facebook.

Poursuivant son offensive entamée en 2022, la Russie, dont les forces sont mieux équipées et plus nombreuses, continue d'avancer dans l'est de l'Ukraine et notamment dans la région de Donetsk, où se concentre l'essentiel des combats récemment.

En parallèle, Moscou multiplie depuis des semaines les bombardements sur les infrastructures civiles et énergétiques et le réseau ferroviaire en Ukraine, sur fond de baisse des températures à l'approche de l'hiver.

Côté russe, les autorités ont rapporté tôt vendredi une attaque ukrainienne contre le port pétrolier de Novorossiisk sur la mer Noire. Une raffinerie de pétrole a été touchée par un incendie qui a été ensuite éteint et plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés par des fragments de drones, causant un blessé, selon les autorités.

«A la suite d'une attaque massive sur Novorossiisk, des débris de drones ont endommagé l'un des navires civils dans le port», blessant trois membres d'équipage, a ajouté le QG opérationnel de la région de Krasnodar.

Des attaques de drones ukrainiens provoquent régulièrement des dégâts dans les secteurs pétrolier et gazier et sur des conduites destinées au transport des hydrocarbures, conduisant à une hausse des prix des carburants.

