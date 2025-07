Une attaque russe nocturne de dix heures contre la capitale ukrainienne a fait au moins deux morts, a annoncé le chef de l'administration militaire de Kiev Timour Tkatchenko jeudi matin. Il avait fait état auparavant de 13 blessés.

Les bombardements russes contre les infrastructures civiles, notamment à Kiev, se sont intensifiés ces dernières semaines. sda

Keystone-SDA ATS

L'administration militaire de Kiev a mis en garde contre une menace de missile balistique sur la ville. Au moins six districts ont été visés.

Les frappes ou les débris de drones interceptés ont notamment touché des immeubles résidentiels, des véhicules, des entrepôts et des immeubles de bureaux, selon le chef de l'administration militaire Timour Tkatchenko, qui a appelé les habitants à rester dans les abris.

L'attaque nocturne contre la région de Kiev a été «massive» et a duré «près de dix heures» avec des drones de combat et des missiles, a précisé Mykola Kalachnyk, le chef de l'administration militaire régionale.

Intensification des attaques

Des journalistes de l'AFP à Kiev ont entendu de puissantes déflagrations sur la ville pendant la nuit et ont vu les explosions de projectiles interceptés par la défense antiaérienne.

Plusieurs dizaines d'habitants ont trouvé refuge dans une station de métro du centre-ville où des matelas et du matériel de camping étaient à leur disposition en attendant la fin de l'attaque.

L'Ukraine a affirmé mercredi que la Russie avait lancé la nuit précédente sa plus grande attaque aérienne depuis le début de l'invasion en février 2022, avec 728 drones et 13 missiles dont la quasi-majorité a été interceptée, selon Kiev, dans un contexte d'intensification des frappes russes et d'impasse diplomatique.

Réunions à Londres et Kuala Lumpur

A Londres, le premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron doivent participer jeudi à une réunion en visioconférence sur l'Ukraine, avec notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la première ministre italienne Giorgia Meloni ou le chancelier allemand Friedrich Merz.

Selon l'Elysée, des représentants américains devraient également y assister. Le président américain Donald Trump a durci le ton contre la Russie ces derniers jours, menaçant de nouvelles sanctions tout en promettant du matériel militaire supplémentaire aux Ukrainiens.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio doit pour sa part rencontrer jeudi son homologue russe Sergueï Lavrov en marge de la réunion des chefs de diplomatie des pays d'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur.