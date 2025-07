Les autorités espagnoles ont placé samedi en alerte rouge une grande partie de la Catalogne, dans le nord-est du pays, en raison d'un risque de pluies torrentielles qui a conduit l'opérateur Renfe à suspendre le trafic ferroviaire dans l'ensemble de la région.

Une femme observe le ciel nuageux à Barcelone, en Espagne, le 21 septembre 2020 (archive). IMAGO/Agencia EFE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Selon l'agence météorologique Aemet, 90 millimètres d'eau (90 litres par mètre carré) pourraient tomber en l'espace d'une heure samedi en fin d'après-midi près de Barcelone et dans la province Tarragone, où a eu lieu un important incendie en début de semaine.

Ces «pluies torrentielles», qui devraient durer jusqu'en début de soirée, font peser un risque élevé d'"inondations", insiste sur son compte X l'Aemet, qui invite les habitants à «suivre les recommandations de la protection civile» face à une situation «extraordinaire».

La mise en garde de l'Aemet a poussé la compagnie ferroviaire espagnole Renfe à suspendre le trafic dans l'ensemble de la région, aussi bien pour les trains à grande vitesse que pour les trains régionaux et de banlieue.

Cette mesure exceptionnelle vise à «garantir la sécurité de tous les voyageurs», a défendu dans un communiqué l'opérateur espagnol, qui précise que la reprise du trafic dépendra de l'évolution des conditions météorologiques.

Outre la Catalogne, plusieurs régions du nord et de l'est de l'Espagne ont été placées en alerte orange à cause de ces fortes pluies, dont l'Aragon et une partie de la communauté de Valence.

Cette région avait été touchée fin octobre par un épisode de pluies torrentielles tragiques qui ont fait 227 morts. Les autorités, notamment régionales, avaient alors été critiquées pour leur manque de préparation et de réactivité.