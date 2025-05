La Commission européenne considère toujours les accords négociés avec la Suisse comme un seul paquet. Pour son négociateur en chef, certains accords du paquet pourraient être abandonnés en cours de route.

Pour la Commission européenne, seul le paquet de négociation dans son ensemble peut entrer en vigueur (archives). sda

Keystone-SDA ATS

La semaine dernière, le Conseil fédéral a annoncé qu'il soumettrait au Parlement les accords négociés avec la Commission européenne (CE) en 2024 sous forme de quatre arrêtés fédéraux: un pour la stabilisation des relations bilatérales et trois pour le développement dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'électricité et de la santé.

Aux yeux du Conseil fédéral, il serait donc possible qu'un ou plusieurs accords soient par exemple rejetés par le Parlement ou le peuple et n'entrent pas en vigueur par la suite. Mais cela ne serait possible que si l'accord de stabilisation des relations entrait en vigueur.

Interrogé par Keystone-ATS si la Commission européenne partageait l'avis du Conseil fédéral, un porte-parole a réitéré mardi: «Tous les accords et protocoles ont été négociés en tant que paquet et les négociations ont été conclues en un seul paquet en décembre 2024». Tous ces accords et protocoles entreraient en vigueur après avoir été ratifiés par les deux parties.

La Commission européenne fait ainsi référence à l'entente commune élaborée par le Conseil fédéral et elle-même. Celle-ci a servi de base aux négociations.

Le négociateur en chef de la Commission européenne, Richard Szostak, a quant à lui partagé la position du Conseil fédéral. En février, il a expliqué les accords négociés à une commission du Parlement européen.

Pour que les nouveaux accords puissent entrer en vigueur, il faut d'abord que le paquet de stabilisation devienne juridiquement contraignant, avait déclaré M. Szostak. Sans l'élément de stabilisation, aucun nouvel accord ne peut entrer en vigueur. Cela reflèterait la logique de l'approche par paquets.