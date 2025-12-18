Susie Wiles lâche des bombes sur ses collègues et même sur son patron!

Susie Wiles n'aime pas se mettre en avant, mais la cheffe de cabinet de Donald Trump fait désormais les gros titres avec un article de journal dans lequel elle parle de manière inhabituellement ouverte de la politique de la Maison Blanche et de ses protagonistes.

Susie Wiles en février avec son patron à la Maison Blanche. KEYSTONE

Susie Wiles fait de la politique depuis des décennies: à 68 ans, elle s'est occupée de différentes campagnes électorales des républicains et a contribué à ce que Donald Trump obtienne un deuxième mandat dans les urnes.

Wiles s'y connaît également en relations publiques: elle a déjà fait du lobbying pour des sociétés de tabac et des entreprises minières, mais n'aime pas trop être sous les feux de la rampe. Elle est la première femme à devenir chef de cabinet de la Maison Blanche. Elle est aussi la première personne que Trump a nommée à un poste.

Cette femme jouit d'une grande estime auprès du président américain. «Susie Trump, connaissez-vous Susie Trump ?», demande l'homme de 79 ans au public lors d'un événement le 10 décembre. «Aussi connue sous le nom de Susie Wiles: elle est la grande chef de cabinet». C'est à elle qu'il doit sa victoire aux élections de 2024.

Et maintenant, Wiles lâche une bombe dans «Vanity Fair». Dans un long article du magazine, pour lequel elle a régulièrement accordé des interviews au journaliste au cours de l'année dernière, la républicaine s'exprime sur de nombreux collègues, mais aussi sur la politique de son chef. Les médias américains qualifient ses déclarations de candid, c'est-à-dire de franches, honnêtes et sans fard.

Wiles à propos de Trump

Wiles dit d'elle-même qu'elle est «une petite experte des grandes personnalités»: elle atteste que Donald Trump a «la personnalité d'un alcoolique». Pourquoi, si l'homme est abstinent? Son patron «travaille avec la vision qu'il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Rien, zéro, rien», dit-elle.

Trump déclare alors au «New York Post» :«Je l'ai souvent dit à mon sujet: c'est une personnalité très émouvante». Il voit sa personnalité comme «poignante et addictive»». Et Susie Wiles reste pour lui «fantastique».

Wiles sur les «playboys» Trump et Epstein

Susie Wiles confirme que le président américain figure dans les documents concernant le pédophile décédé Jeffrey Epstein. «Nous savons qu'il est dans le dossier. Et il n'est pas dans le dossier parce qu'il fait quelque chose de mal».

Donald Trump et Jeffrey Epstein se tiennent la main en tant que statues : une installation artistique appelée "Best Friends Forever" en octobre à Wahington D.C..

Elle explique: Trump «était dans l'avion [d'Epstein]. [...] Il est sur la liste des passagers. Ils étaient une sorte de jeunes célibataires, peu importe - je sais que c'est un mot désuet, mais une sorte de jeunes playboys célibataires ensemble».

Wiles à propos de Vance

JD Vance «est un adepte des théories du complot depuis une dizaine d'années», dit Wiles à propos du vice-président. Selon lui, il s'opposait autrefois à Trump, tout comme le secrétaire d'État américain Marco Rubio, mais il y a une différence entre les deux.

«Marco n'était pas le genre de personne à violer ses principes. Il ne le ferait tout simplement pas», dit-elle à propos du secrétaire d'État. Le changement chez Vance «s'est produit lorsqu'il s'est présenté au Sénat. Et je pense que sa conversion était un peu plus politique».

JD Vance on Susie Wiles’ Vanity Fair interview, where she is quoted as calling him “a conspiracy theorist for a decade”: “I am a conspiracy theorist, but I only believe in the conspiracy theories that are true.”



[image or embed] — The Bulwark (@thebulwark.com) 16. Dezember 2025 um 18:40

Vance commente ainsi les déclarations de Wiles: «Parfois, je suis adepte des théories du complot, mais je ne crois qu'aux théories du complot qui sont vraies».

Wiles à propos de Bondi

Selon Wiles, la ministre de la Justice Pam Bondi a sous-estimé à quel point la déclassification des dossiers Epstein était demandée par de nombreuses personnes: «Je pense qu'elle a complètement ignoré que c'était le groupe cible qui s'y intéressait».

Pam Bondi in February: The Epstein client list is sitting on my desk right now to review.



Pam Bondi today: There is no Epstein client list and no "further disclosure" of Epstein-related material "would be appropriate or warranted." pic.twitter.com/ClD7a7C8GT — MeidasTouch (@MeidasTouch) July 7, 2025

Wiles explique comment la ministre de la Justice a agi: «D'abord, elle leur a donné des classeurs remplis de rien. Et puis elle a dit que la liste des témoins ou des clients était sur son bureau. Il n'y a pas de liste de clients, et elle n'était certainement pas sur son bureau».

Wiles à propos de Russ Vought

Russell Vought est l'un des architectes du Project 2025 et règne sur l'Office of Management and Budget, qui supervise les programmes fédéraux et dépend directement du président. Pour Wiles, Vought est un «fanatique de droite absolue».

Wiles à propos d'Elon Musk

«C'est un consommateur déclaré de kétamine. Et il dort dans son [bureau] dans un sac de couchage pendant la journée. C'est un drôle d'énergumène, comme le sont les génies, je pense. Vous savez, ça n'aide pas, mais c'est sa propre personnalité».

"Drôle d'énergumène" : Elon Musk avec Wiles en mars à Washington. KEYSTONE

L'auteur de Vanity Fair Chris Whipple interpelle Wiles au sujet d'un re-post de Musk dans lequel il est question du fait que des employés du service public auraient participé à des meurtres sous Hitler et Staline. «Je pense que c'est quand il a microdosé [la kétamine]», dit-elle.

Wiles sur la fin de l'USAID

Wiles a été «horrifiée au début» par la fin de l'agence de développement USAID: «[Musk] a décidé qu'il valait mieux fermer l'agence, licencier tout le monde, les exclure et ensuite reconstruire. Je ne ferais pas les choses de cette manière».

Wiles sur Bill Clinton

Selon elle, Trump a menti lorsqu'il a dit que l'ancien président Bill Clinton avait visité l'île de Jeffrey Epstein. «Il n'y a aucune preuve de cela», affirme Wiles. Il n'y a rien non plus de compromettant à trouver sur le démocrate. «Le président avait tort à ce sujet».

Pas de visite sur l'île des pédophiles : Bill Clinton (au centre) avec Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein (à droite). KEYSTONE

Wiles sur les droits de douane

«Il y avait un grand désaccord sur le fait de savoir si c'était une bonne idée», se souvient Wiles en évoquant l'introduction des droits de douane en avril, que Trump avait pourtant poussée: «Nous avons dit à Donald Trump: 'Hé, ne parlons pas de droits de douane aujourd'hui. Attendons que l'équipe se mette d'accord, et alors nous le ferons». L'effet a apparemment été moins positif qu'espéré: «Cela a été plus douloureux que prévu», a déclaré Wiles.

Wiles sur le Venezuela

Wiles confirme que la Maison Blanche souhaite un changement de régime au Venezuela: Trump «veut faire sauter des bateaux jusqu'à ce que le président vénézuélien Nicolás Maduro se rende», sait sa directrice de cabinet.

Réactions de colère

Les réactions à l'article de Vanity Fair sont furieuses. «Nous devrions donner moins d'interviews pour les médias grand public», estime JD Vance. Trump déclare qu'il ne lit pas du tout le magazine - et Susie Wiles elle-même prend la parole sur X après une longue absence des médias sociaux.

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

Pour elle, l'article est une «diatribe mal formulée» qui vise également «le meilleur président de l'histoire». Ses déclarations auraient été «sorties de leur contexte». Elle affirme que Trump a fait plus en onze mois que d'autres en huit ans.

.@PressSec: President Trump "has been able to accomplish so much because of his leadership and his tenacity, but also because of @SusieWiles's leadership and her ability to effectuate his agenda." pic.twitter.com/aj99GuWq26 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 16, 2025

Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, s'insurge contre la partialité de l'auteur de l'article: il aurait omis des déclarations importantes. «Probablement parce que cela ne soutient pas le faux récit du chaos et de la confusion». Elle ajoute que Wiles est - dans le sens positif du terme - «incroyable».

La manière dont les déclarations ont été faites n'est pas claire. CNN spécule qu'elle ne savait pas à qui elle parlait - ou qu'elle pensait qu'elle ne serait pas citée.