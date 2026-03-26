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Commerce mondial La cheffe de l'OMC appelle à s'adapter au nouvel ordre mondial

ATS

26.3.2026 - 11:52

«L'ordre mondial et le système multilatéral comme nous l'avons connu ont changé irrémédiablement». Au début de la ministérielle de l'OMC à Yaoundé, la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala a appelé jeudi les membres à avancer sur la réforme de l'institution.

La directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala a appelé jeudi les membres à avancer sur la réforme de l'institution.
La directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala a appelé jeudi les membres à avancer sur la réforme de l'institution.
ATS

Keystone-SDA

26.03.2026, 11:52

26.03.2026, 11:54

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) offre «une stabilité» au milieu d'une période de «perturbations» et d'incertitudes» pour le monde, a ajouté la Nigériane. Mais il faut avancer sur la réforme, a-t-elle insisté.

D'ici dimanche au moins, les membres doivent tenter d'arracher une feuille de route pour atteindre du concret en 2028. Certains estiment que sans accord, l'organisation serait en danger. Les 166 pays doivent aussi se pencher notamment sur la prolongation du moratoire sur les transmissions électroniques. Une question importante pour la Suisse.

La délégation suisse est emmenée par la secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda. En raison de la situation internationale, le président de la Confédération Guy Parmelin a renoncé à faire le déplacement camerounais.

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