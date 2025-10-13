  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

ONU La cheffe de la CNUCED quittera son poste pensant sa campagne

ATS

13.10.2025 - 15:47

La secrétaire générale de l'ONU pour le Commerce et le développement (CNUCED) Rebeca Grynspan quittera provisoirement son poste pendant la campagne pour succéder à Antonio Guterres à la tête de l'ONU. Celui-ci devra décider qui la remplace à l'agence onusienne.

La secrétaire générale d'ONU Commerce et développement (CNUCED) à Genève Rebeca Grynspan sera remplacée pendant sa campagne pour succéder au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.
La secrétaire générale d'ONU Commerce et développement (CNUCED) à Genève Rebeca Grynspan sera remplacée pendant sa campagne pour succéder au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 15:47

13.10.2025, 16:49

«Je partirai provisoirement», a affirmé lundi à la presse Mme Grynspan, qui a précisé que la date du début de la procédure devait être dévoilée dans quelques mois par la présidente de l'Assemblée générale de l'ONU Annalena Baerbock. Le numéro deux Pedro Manuel Moreno devrait a priori assumer ses fonctions pendant la campagne.

Mais «c'est une décision qui sera prise par le secrétaire général», a-t-elle ajouté. Pour le moment, elle ne veut pas parler de sa campagne, cinq jours après l'annonce par les autorités du Costa Rica de sa candidature, tant que celle-ci ne démarre pas officiellement.

A une semaine à Genève de la conférence de la CNUCED qui a lieu tous les quatre ans, elle affirme que cette réunion aura lieu à «une période critique» pour le commerce mondial et le multilatéralisme. Il faut «montrer que la collaboration peut aboutir à des solutions réelles» pour les défis mondiaux, a-t-elle aussi dit. Le conseiller fédéral Guy Parmelin et M. Guterres, dont le second mandat se termine fin 2026, doivent participer.

«Nous espérons qu'il y aura des composantes concrètes» dans la partie opérationnelle du document final de la réunion, a insisté Mme Grynspan. Elle voit dans son agence, la plus grande du système onusien, une entité «flexible» et «pertinente».

Comme toutes les autres, la CNUCED doit diminuer son dispositif en raison de la crise de liquidités à l'ONU. Mais le non remplacement de positions vacantes et des départs volontaires en retraite anticipée permettront de compenser les 77 postes coupés, environ un sur cinq dans l'agence onusienne. La CNUCED doit renoncer à 16% de ses ressources financières.

Les plus lus

Donald Trump chahuté devant les députés israéliens
Convoquée au tribunal, Monica Belluci se retrouve au coeur d’un litige !
«On n'arrive pas à dormir» - Une bourgade de Moselle frappée par un drame
Sarkozy s'est vu notifier les modalités de son incarcération
«C'est rarissime...» - Un célèbre pilote français met aux enchères une de ses Ferrari
La voix du gouvernement Lecornu face à une délicate équation personnelle !