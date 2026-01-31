  1. Clients Privés
Diplomatie La cheffe de mission diplomatique états-unienne est arrivée au Venezuela

ATS

31.1.2026 - 21:41

La nouvelle cheffe de mission diplomatique des Etats-Unis pour le Venezuela, Laura Dogu, a atterri samedi à Caracas, signe de la reprise d'une reprise progressive des relations bilatérales moins d'un mois après la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine.

Mme Dogu est arrivée vers 15h00 (20h00 en Suisse) en provenance de Bogota, a indiqué une source diplomatique à l'AFP (archives).
Mme Dogu est arrivée vers 15h00 (20h00 en Suisse) en provenance de Bogota, a indiqué une source diplomatique à l'AFP (archives).
IMAGO/Newscom / AdMedia

Keystone-SDA

31.01.2026, 21:41

La nomination de Laura Dogu, le 22 janvier, en tant que plus haute autorité d'une représentation diplomatique après un ambassadeur, marque un tournant dans les relations entre Washington et Caracas, rompues en 2019 après que Washington eut refusé de reconnaître la première réélection de Nicolas Maduro et eut choisi de reconnaître un gouvernement parallèle dirigé par l'opposant Juan Guaido.

Mme Dogu, qui a notamment été ambassadrice au Nicaragua de 2012 à 2015, remplace John McNamara, qui occupait ce poste depuis la Colombie depuis le 1er février 2025. Des diplomates américains s'étaient rendus le 9 janvier à Caracas pour évaluer la réouverture de l'ambassade américaine, fermée depuis 2019.

«Acte brutal» dénoncé. Trump menace de droits de douane les pays vendant du pétrole à Cuba

«Acte brutal» dénoncéTrump menace de droits de douane les pays vendant du pétrole à Cuba

Le président américain Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises qu'il «travaillait bien» avec la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qu'il a qualifiée de «formidable».

Cette dernière a donné des gages de coopération à Washington, annonçant une amnistie générale, une réforme de la loi sur le pétrole et une réforme judiciaire, ainsi que la fermeture de la célèbre prison politique de l'Hélicoïde.

Soupçon de torture

Tout en réclamant la libération de Nicolas Maduro, elle semble avoir affermi son pouvoir avec des nominations et évictions dans l'armée et dans le gouvernement, tout en lançant une réforme du secteur pétrolier en déliquescence pour le relancer grâce aux capitaux américains.

Au Venezuela, il y a encore au moins 711 prisonniers politiques, dont 65 étrangers, selon cette ONG.

Venezuela. L’onde de choc de l'attaque américaine laisse une population «terrifiée»

VenezuelaL’onde de choc de l'attaque américaine laisse une population «terrifiée»

La Cour pénale internationale enquête sur de possibles crimes contre l'humanité commis au Venezuela sous le gouvernement de Maduro. «Au Venezuela, on a torturé et on torture», a expliqué à l'AFP Marino Alvarado, célèbre défenseur des droits humains.

Il évoque «l'utilisation de courant sur diverses parties du corps» dans l'enceinte de l'Hélicoïde, mais également «l'asphyxie avec des sacs plastiques», ainsi que des pratiques consistant à «plonger la tête dans l'eau et suspendre les personnes par les bras pour les frapper avec des battes».

L'ONU a également dénoncé «des détentions arbitraires, des violations des garanties du droit à une procédure régulière» ainsi que des cas de «torture et de disparitions forcées».

