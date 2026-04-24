La Chine a annoncé vendredi imposer des restrictions à sept compagnies et entités européennes actives notamment dans les domaines de l'armement et de la défense pour ventes d'armes ou «collusion» avec Taïwan.

La chine du président Xi Jinping a annoncé vendredi imposer des restrictions à sept compagnies et entités européennes actives notamment dans les domaines de l'armement et de la défense pour ventes d'armes ou «collusion» avec Taïwan. sda

Keystone-SDA ATS

Les sept entités sont placées sur la liste de contrôle des exportations avec effet immédiat, a annoncé le ministère du Commerce dans un communiqué. Concrètement, les exportateurs chinois ont pour interdiction de leur fournir des biens à double usage potentiel civil ou militaire, précise le ministère.

Les sept entités sont le groupe FN Browning et la filiale Fabrique nationale Herstal, fabricants d'armes légères basés en Belgique, l'Allemand Hensoldt AG (radars, capteurs avionique...), les sociétés tchèques Excalibur et Omnipol (équipement militaire), la branche tchèque de Spaceknow (USA, imagerie satellite) et le centre national tchèque VZLU Aerospace.

Participation à des ventes d'armes à Taïwan

La Chine leur reproche d'avoir «participé à des ventes d'armes à Taïwan ou (de s'être) livrées à une collusion avec Taïwan», a dit le ministère.

La Chine communiste considère Taïwan, sous gouvernement démocratique, comme une partie «inaliénable» du territoire chinois, et la «réunification» comme non négociable et inéluctable. Elle se réserve le droit de recourir à la force pour mener à bien la «réunification».

Les sanctions chinoises interdisent aussi «aux organisations et aux particuliers étrangers de transférer ou de fournir aux sept entités des biens à double usage originaires de la République populaire de Chine», dit le ministère.