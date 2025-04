L'armée chinoise a mobilisé mardi des forces terrestres, navales et aériennes autour de Taïwan, pour des exercices militaires visant à mettre en place un blocus de l'île. Selon elle, ces manoeuvres visent à faire passer un message d'«avertissement ferme» à l'île.

Les exercices de la Chine autour de Taïwan sont principalement axés sur les patrouilles de préparation au combat mer-air, selon Pékin (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Ces exercices sont principalement axés sur les patrouilles de préparation au combat mer-air, l'acquisition conjointe d'une supériorité globale, l'assaut de cibles maritimes et terrestres et le blocus de zones clés et de voies maritimes», a déclaré le colonel Shi Yi, porte-parole du commandement du théâtre oriental de l'armée chinoise.

Les forces armées chinoises «se rapprochent de l'île de Taïwan à partir de multiples directions», a-t-il déclaré, décrivant les manoeuvres comme «légitimes et nécessaires pour sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale de la Chine».

La Chine considère que Taïwan, gouvernée de manière autonome, fait partie de son territoire et n'exclut pas d'employer un jour la force pour placer l'archipel sous son contrôle.