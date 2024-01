La Chine a appelé vendredi «toutes les parties au calme et à la retenue» après le tir par la Corée du Nord de centaines d'obus, qui a entraîné l'évacuation de civils d'îles sud-coréennes limitrophes.

La Chine espère que les parties «s'abstiendront de prendre des mesures qui aggravent les tensions (et) qu'elles éviteront une nouvelle escalade», a commenté un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, interrogé lors d'un point presse. (archives) KEYSTONE

La Corée du Nord, techniquement toujours en guerre avec son voisin du Sud, a tiré vendredi plus de 200 obus en mer jaune, près des îles sud-coréennes reculées de Yeonpyeong et Baengnyeong où les civils ont rejoint les abris. Séoul a dénoncé une «provocation» et promis en retour des «mesures appropriées».

La Chine espère que les parties «s'abstiendront de prendre des mesures qui aggravent les tensions (et) qu'elles éviteront une nouvelle escalade», a commenté un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, interrogé lors d'un point presse.

Le géant asiatique, qui partage une frontière avec la Corée du Nord, est le principal soutien politique et économique de ce pays reclus visé par une multitude de sanctions internationales.

Lundi, lors d'un message à l'occasion du Nouvel An, le président chinois Xi Jinping et son homologue nord-coréen Kim Jong Un ont déclaré conjointement 2024 année de «l'amitié» entre leurs deux pays, avait rapporté l'agence de presse Chine nouvelle.

«La Chine a pour politique inébranlable de maintenir, consolider et développer les relations amicales et de coopération de longue date entre les deux pays», avait souligné Chine nouvelle.

En décembre, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi avait ainsi réaffirmé le «ferme soutien» de son pays à la Corée du Nord, après un nouveau tir de missile balistique par Pyongyang qui avait déjà attisé les tensions dans la péninsule coréenne.

ATS