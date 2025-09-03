La Chine dévoile un énorme missile balistique intercontinental

La Chine a dévoilé mercredi lors d'un défilé militaire un énorme missile balistique intercontinental, capable de porter une ogive nucléaire, parmi une série de nouveaux équipements. Elle doit permettre d'afficher la force de dissuasion chinoise face aux Etats-Unis.

Démonstration de puissance militaire à Pékin: Quel message pour Washington et Bruxelles ? pic.twitter.com/S7M69qKUSF — BFMTV (@BFMTV) September 3, 2025

Keystone-SDA ATS

L'événement, scruté par les observateurs militaires, s'est tenu en présence de nombreux dirigeants étrangers, dont le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Dans un discours prononcé avant ce défilé marquant les 80 ans de la victoire chinoise sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, le président chinois Xi Jinping a souligné le caractère irréversible de la renaissance de son pays.

Le nec plus ultra des équipements militaires chinois a ensuite défilé sur l'immense place Tiananmen, coeur névralgique de Pékin, sous les acclamations d'une foule enthousiaste et au son d'une musique triomphale.

Une nouvelle arme nucléaire

Parmi les nouveautés figurait le DF-5C, un missile balistique intercontinental (ICBM), aux mensurations impressionnantes, qui a provoqué les vivats de la foule.

Présentées sur d'imposants camions aux couleurs camouflage, ces armes qui peuvent porter simultanément de nombreuses ogives nucléaires, symboles de dissuasion par excellence, appartiennent à la série Dongfeng ("Vent d'Est"). Selon le journal étatique Global Times, le DF-5C, nouvelle version du DF-5 déjà existant, est capable de frapper n'importe où sur Terre.

«Il monte la garde à tout moment pour dissuader avec efficacité, prévenir les guerres (...) et contribuer à la stabilité mondiale», a indiqué le tabloïd, connu pour son ton nationaliste.

Des drones sous-marins

Deux drones sous-marins aux dimensions impressionnantes et en forme de torpilles, l'AJX002 et le HSU100, ont été présentés. Le premier serait destiné à la «reconnaissance», affirme à l'AFP le spécialiste du matériel naval de défense Alex Luck.

Le second «est plus mystérieux, mais il pourrait être capable de poser des mines sans équipage», affirme-t-il.

En marine de surface, la Chine est toujours derrière les Etats-Unis en termes de puissance de projection. Mais elle possède selon le site spécialisé Naval News le plus grand programme au monde de ces «robots autonomes sous-marins de très grande taille sans équipage» (XLUUV) – avec au moins cinq types déjà mis à l'eau.

Des «aigles» anti-navires

Long de plusieurs mètres, montés sur des camions, quatre nouveaux missiles antinavires – YJ-15, YJ-17, YJ-19, YJ-20 – ont également été présentés mercredi. «YJ» est l'abréviation de «Ying Ji» ("attaque de l'aigle» en chinois).

Ces missiles peuvent être lancés depuis des bateaux ou des avions et sont conçus pour infliger des dommages critiques à de grands navires. Les modèles YJ-17, YJ-19 et YJ-20 pourraient être hypersoniques, c'est-à-dire voler à au moins cinq fois la vitesse du son.

Ces armes pourraient jouer un rôle crucial face à la marine américaine ou en cas de conflit dans les zones sensibles du détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale.

Armes laser

Très commentées sur internet avant le défilé – et donc très attendues – plusieurs armes laser LY-1, des engins de couleur blanche et aux écrans bleus, ont été exhibées sur de longs véhicules militaires.

Décrites par un compte lié à l'armée chinoise comme le «système de défense aérienne laser le plus puissant au monde», elles avaient déjà été observées en 2024 mais «sans images nettes», affirme l'analyste Alex Luck. Le système LY-1 est destiné à être installé sur des navires et semble a minima «être en phase de tests avancés», souligne-t-il.

Egalement en cours de développement aux Etats-Unis, ces armes dites «à énergie dirigée» (AED) peuvent infliger des dégâts importants avec une grande précision – et un coût par tir relativement réduit.

Navires sans pilote

Outre les drones sous-marins, plusieurs bateaux sans équipage ont été présentés mercredi. Parmi eux: des navires de surface destinés à différentes opérations militaires maritimes.

Ces drones peuvent aussi être pilotés par des militaires «pour entrer et sortir des ports» et sont notamment conçus pour assurer des opérations de déminage, indique Alex Luck.

Le défilé a également permis de présenter plusieurs drones aériens et terrestres. Ils viennent compléter un large éventail de capacités en la matière, notamment pour assurer du transport de matériel et de munitions, ainsi que de la reconnaissance.