Victime des droits de douane La Chine espère que les États-Unis «s'efforceront» de parvenir à des résultats commerciaux «positifs»

Alix Maillefer

11.8.2025

La Chine espère que les États-Unis «s'efforceront» de parvenir à des résultats commerciaux «positifs», a affirmé lundi le ministère chinois des Affaires étrangères, à la veille de l'expiration de la trêve commerciale conclue entre les deux pays en juillet.

Les superpuissances économiques tentent de parvenir à un accord visant à apaiser les tensions commerciales (archives).
Les superpuissances économiques tentent de parvenir à un accord visant à apaiser les tensions commerciales (archives).
sda

Agence France-Presse

11.08.2025, 16:12

«Nous espérons que les États-Unis travailleront avec la Chine pour respecter l'important consensus atteint lors de l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État… et s'efforceront d'obtenir des résultats positifs sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuels», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, dans un communiqué.

Les superpuissances économiques tentent de parvenir à un accord visant à apaiser les tensions commerciales, après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane exorbitants à des dizaines de pays.

Les deux parties ont conclu une trêve de 90 jours en mai et, le mois dernier à Stockholm, sont convenues de tenir de nouvelles négociations sur la prolongation du cessez-le-feu au-delà de la date limite du 12 août.

Cet accord a temporairement fixé à 30% les nouveaux droits de douane américains sur les produits chinois, tandis que les taxes de Pékin sur les produits américains s'élèvent à 10%.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, avait déclaré, à l'issue des négociations de Stockholm, que Donald Trump aurait le «dernier mot» sur toute prolongation d'une trêve tarifaire.

Des droits de douane plus élevés sur des dizaines de partenaires commerciaux – dont un montant exorbitant de 35% sur le Canada – sont entrés en vigueur jeudi, alors que Donald Trump cherche à remodeler le commerce mondial au profit de l'économie américaine.

