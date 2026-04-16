La Chine à court de pétrole: Xi se laisse-t-il instrumentaliser par Trump ?

Donald Trump veut mettre l'Iran à genoux sur le plan économique en imposant un blocus, mais il s'engage inévitablement dans une confrontation avec la Chine. Comment Pékin réagit-il à cette situation et pourquoi l'heure tourne-t-elle aussi pour Trump ?

Donald Trump et Xi Jinping lors de leur dernière rencontre fin octobre à Busan en Corée du Sud. KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Les Etats-Unis se montrent confiants: le blocus du détroit d'Ormuz fera en sorte que Téhéran ne puisse pas vendre de produits énergétiques - même à la Chine, promet le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

«Ils ne seront donc pas en mesure d'obtenir leur pétrole. Ils peuvent avoir du pétrole, mais pas le pétrole iranien», déclare le ministre des Finances le 14 avril, selon «Reuters», en faisant référence à Pékin.

Et Pékin met Washington à l'épreuve: «Le premier pétrolier parvient à sortir du détroit d'Ormuz pendant le blocus américain», annonce «Newsweek» le même jour, «et c'est un pétrolier chinois».

C'est toutefois aller un peu vite en besogne. En effet, le Rich Starry a tenté sa chance. Le gazier figure déjà sur une liste de sanctions américaines en raison de ses affaires avec l'Iran, il bat pavillon du Malawi et appartient à la Shanghai Xuanrun Shipping Co.

Plenty of news stories about the Chinese owned "Rich Starry" chemical/oil products tanker passing through the Strait of Hormuz. Not many news stories about the "Rich Starry" making a U-turn and heading back north. Presumbly as a result of US Navy interdiction / blockade.



[image or embed] — Andy Scollick (@andyscollick.bsky.social) 14. April 2026 um 15:59

Ce qui est correct: le navire charge 250'000 barils de méthanol à Al Hamriyah dans les Emirats arabes unis et passe ensuite le détroit d'Ormuz - mais tout s'arrête dans le Golfe d'Oman: le pétrolier ne peut apparemment pas forcer le blocus et repart selon «NDTV».

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

Les forces armées américaines rapportent ce jour-là qu'aucun navire n'a franchi le blocus américain au cours des premières 24 heures. Six navires en provenance de ports iraniens ont fait demi-tour après avoir été invités à le faire, écrit le Central Command sur X.

De grandes réserves, mais aussi de grands besoins

Le blocus attise la pénurie d'énergie en Asie. Le ministre américain des Finances estime toutefois que la Chine elle-même alimente la crise avec ses achats de pétrole: «Ils ont continué à acheter, à thésauriser et à stopper l'exportation de nombreux produits», déclare Bessent à Washington. Pour lui, Pékin est «un partenaire peu fiable».

D'un autre côté, il est compréhensible que la Chine ait récemment augmenté ses réserves stratégiques de pétrole, car le pays est fortement dépendant du détroit d'Ormuz. En 2024, l'Empire du Milieu a importé de l'énergie pour une valeur de 413 milliards de dollars, selon le «New York Times». 35%, soit 144,5 milliards de dollars, provenaient du Golfe Persique.

📈 China's Crude Oil Import Sources in 2025



In 2025, China imported 11.4 million barrels per day (mb/d) of crude oil. Its leading suppliers were Russia (2.04 mb/d, 17.9%), Saudi Arabia (1.60 mb/d, 14.0%), Iran (1.55 mb/d, 13.6%), and Iraq (1.25 mb/d, 11.0%).



Other major sources… pic.twitter.com/q44R9Bt3hD — Econovis (@econovisuals) April 10, 2026

Les réserves de Pékin s ' élèveraient à 1,4 milliard de barils, ce qui permettrait au pays de tourner pendant des mois. Les entreprises chinoises peuvent désormais puiser dans ces réserves, rapporte «Bloomberg».

Pourtant, les prix de l'essence augmentent également là-bas. De nombreux chauffeurs de camion craignent désormais pour leur emploi, écrit «Le Monde» : ils sont 38 millions dans l'Empire du milieu .

Xi s'insurge contre la «loi de la jungle»

La soif d'énergie de son pays fait que Xi Jinping ne peut pas rester indifférent à l'évolution de la situation dans le détroit d'Ormuz. En conséquence, le président chinois avertit que le monde ne doit pas recourir à la «loi de la jungle».

Xi Jinping (à droite) rencontre le 11 avril à Pékin le Premier ministre espagnol et critique de Trump Pedro Sanchez, qui déclare plus tard : "Le rôle que la Chine peut jouer est important pour trouver une voie diplomatique qui mette fin à cette guerre [en Iran] et contribue à la stabilité et à la paix". KEYSTONE

«Le monde d'aujourd'hui est en ébullition, pris dans une compétition entre la justice et le pouvoir», déclare Xi à Pékin le 14 avril, selon le «South China Morning Post», sans citer directement le Moyen-Orient. «La manière dont un pays traite le droit international et l'ordre international reflète sa vision du monde, sa conception de l'ordre, ses valeurs et son sens des responsabilités».

With the temporary ceasefire agreement still in place, the #US ramped up military deployment and resorted to a targeted blockade. This will only aggravate confrontation, escalate tension, undermine the already fragile ceasefire and further jeopardize safe passage through the… pic.twitter.com/A6BdkxGDL8 — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) April 14, 2026

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qualifie le blocus américain sur X d'«irresponsable» : il «ne fera qu'exacerber la confrontation, provoquer une escalade des tensions, saper le cessez-le-feu déjà fragile et compromettre davantage le passage en toute sécurité du détroit d'Ormuz», écrit Lin Jian.

Que veut Trump de Xi ?

Washington est sur la voie de la confrontation avec la Chine, alors que Donald Trump prévoit en fait de se rendre dans la République populaire le 14 mai. Que veut obtenir le président américain ? «On ne sait pas quel est le véritable objectif du blocus», déclare Andrea Ghisell de l'université Fudan de Shanghai, citée par «Newsweek».

Ghisell poursuit: «Une explication possible est qu'il s'agit de faire pression sur les pays importateurs de pétrole iranien, notamment la Chine, pour qu'ils fassent pression sur l'Iran afin qu'il accepte les conditions américaines pour la fin de la guerre».

Trump: "I hear reports about China giving the shoulder missiles. I doubt they would do that because I have a relationship and I think they wouldn't do that, but maybe they did a little bit at the beginning, but I don't think they would anymore. But if we catch them doing that they get a 50% tariff."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 12. April 2026 um 16:40

La Maison Blanche n'est toutefois pas particulièrement diplomate avec Pékin: «J'ai entendu des rapports selon lesquels la Chine donne [à l'Iran] des missiles antiaériens épaulés», déclare Trump le 12 avril sur «Fox News». Il en doute - «mais si nous les prenons en flagrant délit, ils auront une pénalité de droits de douane de 50%».

L'horloge tourne pour Trump

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Pékin dément sur X les informations selon lesquelles la Chine fournirait une aide à l'armement et menace d'imposer des droits de douane en retour. Dans le même temps, Xi Jinping reçoit dans la capitale le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, à qui le différend entre Washington et la Chine convient sur le plan géopolitique.

La relation entre les deux pays montre une «grande résistance» aux «défis du monde moderne», parmi lesquels figurent «malheureusement de plus en plus d'actions militaires», a déclaré Lavrov. «La Russie et la Chine jouent le rôle de stabilisateurs», estime-t-il encore. La «majorité mondiale» ne veut pas de «problèmes ou de turbulences».

🇷🇺🇨🇳 🚨 URGENT: Lavrov just told Xi to his face: the world is taking a "military turn" and Russia and China are the "stabilizers" for the global majority.



Not the US. Not NATO. Not the UN. Moscow and Beijing.



This isn't rhetoric. This is a direct declaration that the two… pic.twitter.com/s9R7wsEdOx — New Direction AFRICA (@Its_ereko) April 15, 2026

Que va-t-il se passer maintenant ? La pression sur les parties concernées augmente. Le blocus américain coupe les vivres à Téhéran. Parallèlement, l'horloge tourne pour Donald Trump: il ne peut faire la guerre que pendant 60 jours sans l'accord du Congrès. Ce délai expire le 1er mai. Le cessez-le-feu est encore en vigueur jusqu'au 21 avril. La question est désormais la suivante: qui aura le plus de souffle ?

Donald Trump says oil and gas prices may not fall right away from the Strait blockade, but adds “even if it did, we have to stop this group of people,” amid debate over energy and Iran policy.



[image or embed] — Mediaite (@mediaite.com) 12. April 2026 um 20:50

Scott Modell, CEO du Rapidan Energy Group, résume pour «Newsweek»: «Trump accepte essentiellement des prix du pétrole plus élevés comme coût de la mise en place de ce moyen de pression supplémentaire et fait le pari que la tolérance des Américains pour une essence d'une valeur supérieure à 4 dollars [le gallon] est plus grande que la disposition de l'Iran à supporter la douleur économique».