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Emmanuel Macron «La Chine est dans une logique prédatrice»

Gregoire Galley

11.5.2026

Le président français Emmanuel Macron, qui ouvre lundi à Nairobi un sommet franco-africain, défend les Européens qui «ne sont pas les prédateurs de ce siècle» en Afrique, par opposition notamment à la Chine, dans un entretien publié par Jeune Afrique et The Africa Report.

Emmanuel Macron ouvre lundi à Nairobi un sommet franco-africain.
Emmanuel Macron ouvre lundi à Nairobi un sommet franco-africain.
ats

Agence France-Presse

11.05.2026, 11:25

Dans cette interview, M. Macron rappelle avoir «condamné avec force la colonisation» dès 2017, année de son arrivée au pouvoir. «Mais je ne lui imputerai pas tout» (à la colonisation), car «on ne doit pas non plus exonérer de toute responsabilité les sept décennies qui ont suivi les indépendances» de la plupart des anciennes colonies européennes en Afrique, ajoute-t-il, appelant les dirigeants africains à «améliorer la gouvernance».

Face aux critiques visant les ex-puissances coloniales, il assure que «le paradoxe est que les Européens ne sont pas les prédateurs de ce siècle». «L'Europe défend l'ordre international, le multilatéralisme efficace, l’État de droit, le commerce libre et ouvert», tandis que les États-Unis et la Chine «sont dans une logique de confrontation commerciale», sans respect des règles, dit-il.

Sur les minerais critiques et les terres rares, «la Chine, pour la citer, est dans une logique prédatrice: elle transforme chez elle» et crée «des dépendances avec le reste du monde», estime-t-il. «Ce n’est pas ce que nous proposons», insiste le président français, défendant une «stratégie d'autonomie pour l'Europe comme pour l'Afrique» pour ne «pas dépendre d’un nouvel empire, quel qu'il soit».

Intenses bouleversements. Avec le départ de Macron, une époque s'achèvera pour des millions d'adolescents

Intenses bouleversementsAvec le départ de Macron, une époque s'achèvera pour des millions d'adolescents

«Putschistes»

Il prône une fois de plus une transformation de «l’architecture financière internationale», notamment afin de «mettre en place un système de garanties financières pour faire venir les investisseurs privés» en Afrique - son cheval de bataille avec le président kényan William Ruto, qui sera mardi au menu du second jour du sommet Africa Forward à Nairobi.

Interrogé sur les militaires qui ont pris le pouvoir dans trois pays sahéliens (Mali, Burkina Faso et Niger) entre 2020 et 2023, précipitant le divorce avec la France et le départ de l'armée française, Emmanuel Macron répond: «J'ai la conviction qu’il faut laisser ces États et leurs dirigeants, même putschistes, tracer leur propre chemin».

Il réitère que la France était présente militairement au Sahel à la demande de ces pays pour combattre la menace jihadiste. «Quand notre présence n’a plus été souhaitée, après les coups d’État, nous sommes partis. Cela n'a pas été une humiliation, mais une réponse logique à une situation donnée», assure-t-il. «Une ère nouvelle va s’ouvrir. Le Sahel retrouvera un jour une gouvernance normale» avec des dirigeants «démocratiquement élus, qui se soucient véritablement de leur peuple», selon le chef de l’État français.

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