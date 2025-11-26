  1. Clients Privés
Malgré les menaces de Trump La Chine intéressée par les nouveaux ports du Canal de Panama

ATS

26.11.2025 - 07:41

Plusieurs groupes chinois sont intéressés par un appel d'offres pour construire deux nouveaux ports sur le Canal de Panama, a fait savoir mardi l'administrateur de ce dernier, malgré les menaces du président américain Donald Trump d'en reprendre le contrôle.

M. Trump avait affirmé plus tôt cette année que le canal stratégique était sous le contrôle de Pékin parce qu'un groupe de Hong Kong, CK Hutchison Holdings, gérait les ports située aux deux entrées du passage, Cristobal côté Atlantique et Balboa côté Pacifique. En mars, l'entreprise hongkongaise avait accepté de céder le contrôle des deux ports à un conglomérat mené par le fonds américain BlackRock, mais la transaction, que la Chine considère avec suspicion, n'a toujours pas été finalisée.

Le Panama espère attirer des investissements de 8,5 milliards de dollars sur dix ans pour augmenter ses capacités portuaires, construire un gazoduc et un nouveau lac artificiel, entre autres projets. «Nous devons être ouverts à la participation de toutes les parties intéressées», et ce «avec la concurrence la plus large possible», a déclaré à des journalistes l'administrateur du canal, Ricaurte Vasquez, en assurant que tous les candidats seront traités sur un pied d'égalité.

M. Vasquez s'est refusé à spéculer sur une possible escalade de tensions avec les Etats-Unis si les marchés étaient attribués à des entreprises chinoises. «On franchit le pont quand on arrive à la rivière. Alors nous allons d'abord voir comment nous arrivons à la rivière, et ensuite nous discuterons de ce sujet», a-t-il répondu à une question de l'AFP sur le sujet.

L'administration du canal prévoit d'attribuer les concessions fin 2026, pour que les deux ports puissent commencer à fonctionner en 2029. Parmi les entreprises intéressées figurent les hongkongais Cosco Shipping Ports et Orient Overseas Container Line (OOCL). Le singapourien PSA International, le taïwanais Evergreen, l'allemand Hapag Lloyd, le danois Maersk et le français CMA Terminals sont également sur les rangs.

Long de 80 km, le Canal de Panama voit transiter 5% du commerce maritime mondial. Ses principaux usagers sont les Etats-Unis et la Chine.

Amérique latine. «Les Etats-Unis envoient un signal très clair» - Trump veut imposer sa loi

Amérique latine«Les Etats-Unis envoient un signal très clair» - Trump veut imposer sa loi

