La Chine lance des exercices militaires «majeurs» autour de Taïwan

La Chine a entamé lundi des manoeuvres militaires «majeures» autour de Taïwan, avec des exercices de tir à munitions réelles, dans un contexte tendu notamment par une vente d'armes américaines massive à l'île. Taïpei a déployé sa propre armée en réponse.

L'exercice chinois de grande ampleur autour de Taïwan comprend des tirs à munitions réelles (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'armée chinoise «utilise des destroyers, des frégates, des chasseurs, des bombardiers et des drones» dans le cadre de ces exercices, qui comprennent «des tirs à munitions réelles sur des cibles maritimes au nord et au sud-ouest de Taïwan», a détaillé son commandement pour la zone dans un communiqué.

De son côté, Taïwan a dit déployer les «forces appropriées», ajoutant que ses troupes avaient «mené un exercice de riposte rapide».

Pékin considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et menace de recourir à la force militaire pour s'en emparer. Les tensions dans le détroit ont été ravivées par une vente d'armes massive des Etats-Unis à Taïpei à la mi-décembre, la deuxième depuis le retour à la présidence de Donald Trump, pour 11,1 milliards de dollars au total, soit le montant le plus important depuis 2001. La Chine a répondu la semaine dernière par des sanctions à 20 entreprises américaines de défense.

Tensions avec le Japon

Cette démonstration de force à grande échelle intervient également après des semaines de dispute diplomatique entre Pékin et Tokyo au sujet de l'île, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi ayant laissé entendre en novembre que son pays pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan. Une déclaration qui a suscité l'ire de la Chine.

«À partir du 29 décembre, le commandement des zones orientales de l'APL [l'armée chinoise, ndlr] déploie ses troupes de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la force des missiles pour mener des exercices militaires conjoints baptisés 'mission justice 2025'», avait expliqué en début de matinée un communiqué un porte-parole du commandement chinois.

Les forces de Pékin se focaliseront sur «les patrouilles de préparation au combat air-mer, la saisie conjointe de la supériorité globale, le blocus de ports et zones clés, ainsi que la dissuasion multidimensionnelle», a précisé le militaire.

Dans un communiqué séparé, une carte montre cinq zones autour de Taïwan, où des «tirs à munitions réelles vont être organisés» de 08h00 à 18h00 mardi (01h00 à 11h00 en Suisse).

«Pour des raisons de sécurité, il est conseillé à tout navire ou avion non concerné de ne pas pénétrer dans les eaux et l'espace aérien susmentionnés», est-il précisé.

«Sérieux avertissement»

«En réponse au mépris des autorités chinoises pour le droit international et à leur utilisation de l'intimidation militaire pour menacer les pays voisins, Taïwan exprime sa ferme condamnation», a réagi la porte-parole de la présidence de Taïwan, Karen Kuo.

Les gardes-côtes de l'île ont, de leur côté, détecté quatre navires de leurs homologues chinois près des eaux au large des côtes nord et est de Taïwan aujourd'hui», lundi, ajoutant avoir» immédiatement déployé des navires pour se prépositionner dans les zones concernées en réponse» et «envoyé des unités de soutien supplémentaires».

Les exercices de cette semaine sont «un sérieux avertissement adressé aux forces séparatistes de 'l'indépendance de Taïwan' et ils constituent une action légitime et nécessaire pour préserver la souveraineté et l'unité nationale de la Chine», a estimé le porte-parole chinois.

Des navires chinois devraient «s'approcher de l'île de Taïwan à très courte distance en provenance de différentes directions», a-t-il poursuivi. Les exercices précédents impliquant des exercices à tirs réels autour de Taïwan remontaient à avril, des manoeuvres surprises condamnées par Taïpei.