La Chine a indiqué mercredi n'avoir «pas peur» d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Pékin a toutefoi appelé en parallèle au dialogue, après des propos de la Maison Blanche affirmant que c'était à Pékin de venir à la table des négociations.

Donald Trump a affirmé que c'était à Pékin de venir à la table des négociations. ats

«Si les États-Unis veulent véritablement résoudre le problème par le dialogue et la négociation, ils doivent cesser d'exercer une pression extrême, cesser de menacer et de faire du chantage, et discuter avec la Chine sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuel», a déclaré Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

«Il n'y a pas de gagnant dans une guerre de droits de douane ou une guerre commerciale. La Chine ne souhaite pas se battre, mais n'a pas peur de se battre», a-t-il souligné lors d'un point de presse régulier. Pékin et Washington sont engagés dans un bras de fer commercial après le lancement par Donald Trump d'une campagne de droits de douane contre les rivaux et partenaires des États-Unis – qui vise désormais surtout le géant asiatique.

Le président américain a fait imposer des surtaxes douanières allant jusqu'à 145% sur une grande quantité de produits chinois. La Chine a répliqué avec des surtaxes douanières de rétorsion de 125% sur les marchandises américaines importées. Les États-Unis ont toutefois donné des signes de relâchement vendredi, en accordant des exemptions pour les smartphones, les ordinateurs portables ou encore les semi-conducteurs, dont la Chine est un producteur majeur.

«La balle est dans le camp de la Chine» si elle veut abaisser les droits de douane imposés par Donald Trump, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, assurant que Washington n'a «pas besoin d'un accord» avec elle. «Cette guerre des droits de douane a été initiée par les États-Unis», lui a répondu mercredi Lin Jian. «Les contre-mesures de la Chine, nécessaires, visent à protéger ses droits et intérêts légitimes ainsi que l'équité et la justice internationales. Elles sont tout à fait raisonnables et légales.»