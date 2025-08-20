  1. Clients Privés
«Montrer la puissante capacité» La Chine promet de nouvelles armes lors d'un défilé militaire

ATS

20.8.2025 - 10:44

La Chine dévoilera dans deux semaines une série de nouveaux armements mettant en valeur sa puissance militaire lors d'un grand défilé à Pékin. L'annonce a été faite mercredi par un responsable militaire.

L'événement du 3 septembre commémorera les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire face au Japon (archives).
L'événement du 3 septembre commémorera les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire face au Japon (archives).
sda

Keystone-SDA

20.08.2025, 10:44

L'événement du 3 septembre commémorera les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire face au Japon, qui avait mené une occupation meurtrière et brutale du territoire chinois. Des millions de Chinois ont péri durant la longue guerre contre le Japon dans les années 1930 et 1940.

Le président Xi Jinping passera en revue les troupes sur la place Tiananmen, au coeur de Pékin. Son homologue russe Vladimir Poutine et d'autres dirigeants étrangers sont attendus.

L'armée chinoise présentera le 3 septembre certains de ses armements les plus récents qui «reflètent l'évolution des formes de la guerre moderne», a déclaré devant la presse le général de division Wu Zeke, un officier supérieur du Département d'état-major interarmées de la Commission militaire centrale.

«Toutes les armes et tous les équipements participant au défilé ont été sélectionnés parmi les principaux systèmes de combat actuellement en service actif et produits dans le pays, avec une grande proportion de nouveaux équipements qui seront dévoilés pour la première fois», a-t-il dit.

Puissance de l'armée

Seront notamment présentés des armements stratégiques, des bombardiers, des chasseurs, des systèmes hypersoniques, ainsi que des équipements de lutte antidrones, a-t-il ajouté sans davantage de précisions.

Le défilé, d'une durée d'environ 70 minutes, «montrera pleinement la puissante capacité de notre armée à remporter une guerre moderne» et à «sauvegarder la paix mondiale», a-t-il souligné.

L'événement mobilisera également des troupes au sol, qui évolueront en formation, des colonnes blindées, des escadrons aériens et du matériel de pointe.

La Chine a annoncé en mars une hausse de 7,2% de son budget de défense pour 2025, dans un contexte de modernisation rapide de ses forces armées et de rivalité croissante avec les Etats-Unis. La somme allouée à la défense augmente depuis plusieurs décennies, au diapason du développement économique.

La Chine dispose du deuxième budget militaire mondial. Il reste cependant très loin derrière celui des Etats-Unis, qui ont fait du géant asiatique leur rival stratégique.

