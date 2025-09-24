  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Un signal fort» La Chine renonce à des avantages de son statut à l'OMC

ATS

24.9.2025 - 13:10

La Chine fait un pas «positif» face aux critiques régulières des Etats-Unis et de l'UE contre elle à l'OMC à Genève. Mardi à New York, elle a dit renoncer à des avantages liés au statut de pays en développement «pour les négociations actuelles et à l'avenir».

Le Premier ministre chinois Li Qiang a annoncé à New York la décision de son pays qui porte sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève (archives).
Le Premier ministre chinois Li Qiang a annoncé à New York la décision de son pays qui porte sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.09.2025, 13:10

24.09.2025, 13:47

L'annonce a été faite par le premier ministre Li Qiang en marge de l'Assemblée générale de l'ONU et immédiatement relayée sur les réseaux sociaux par la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala. Le dispositif STD permet aux pays en développement des flexibilités, notamment davantage de temps, dans l'application des accords arrachés au sein de l'institution.

Dans les faits, Pékin avait déjà adopté cette attitude dans la plupart des négociations, y compris celles en cours pour éliminer les subventions liées à la surpêche et à la surcapacité des navires. Mais cette annonce «politique» est «pertinente pour l'OMC», surtout face aux «défis actuels du système commercial multilatéral», a dit mercredi à des journalistes à Genève la chargée d'affaires chinoise à l'OMC, Li Yihong.

La première administration du président Donald Trump avait demandé à Pékin de revenir sur son statut en établissant des critères comme les subventions ou la politique industrielle. Une injonction rejetée par les autorités chinoises.

«La Chine restera toujours un pays en développement», selon Mme Li. Elle a insisté sur le fait que l'annonce de mardi était «la propre décision» du gouvernement et ne répondait pas aux discussions bilatérales sur les tarifs douaniers ou multilatérales avec Washington.

Pas de demandes pour Washington

Sans nommer les Etats-Unis, la chargée d'affaires a fait remarquer que «certains pays ne veulent pas soutenir l'OMC». «Vous savez qui ils sont», s'est-elle contentée de répondre. La Chine revendique une approche «positive» pour les discussions sur la réforme de l'organisation qui avancent, même si les solutions ne sont pas encore satisfaisantes pour Washington, dit-elle.

Pékin affirme n'attendre ni engagement américain en retour, ni d'être suivie par d'autres pays en développement. Et elle précise que cette décision ne s'applique qu'à l'OMC et pas dans les autres cénacles internationaux. De même, les règles au sein de l'organisation n'excluent pas pour elle de demander certaines flexibilités à l'avenir dans de futurs accords.

Mme Li ajoute que la Chine ne souhaite pas mettre un terme au principe du consensus dans les décisions à l'OMC. Pékin veut seulement que celui-ci soit plus «efficace».

Dr Ngozi a elle salué l'annonce de mardi, parlant d'une «étape significative» et un «moment crucial» après des années de discussions. Pékin s'engage «à un système mondial du commerce plus équitable» et «envoie un signal fort de soutien à la réforme de l'OMC», selon elle.

Dans le passé, le Brésil avait dit «commencer à renoncer» aux avantages d'un pays en développement. D'autres pays comme Singapour avaient également abandonné ceux-ci dans l'institution.

Les plus lus

«Trump fait sa crise comme un enfant qui n'a pas eu son jouet»
Fin des rentes à vie de veufs et de veuves en Suisse ?
Ces changements de lois entreront en vigueur en Suisse en octobre
Les mots déchirants de la mère et de la copine de Matteo Franzoso
L'avion d'une ministre espagnole victime d'un vilain tour de la Russie ?
Une star française envoyée au tribunal par sa coéquipière