Iran : Pékin hausse le ton contre Trump, mais se garde bien d'intervenir

La Chine dénonce fermement les frappes contre son proche partenaire économique, sans pour autant s’engager dans le conflit. Quelle est sa stratégie dans cette guerre qui secoue le Moyen‑Orient?

Un partenariat étroit, mais pas d'aide ? Le président iranien Masoud Pezeshkian (à gauche) et le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin fin 2025.

Pas le temps? blue News résume pour toi La Chine a fermement condamné les attaques contre l'Iran, mais en tant que proche partenaire de Téhéran, la République populaire s'est jusqu'à présent tenue à l'écart.

Selon les analyses des experts, la passivité de la Chine s'explique avant tout par le fait que sa relation avec l'Iran est de nature purement économique et non existentielle.

Certes, des conséquences économiques menacent la République populaire, mais la Chine pourrait aussi devenir un bénéficiaire de la guerre. Montre plus

Après les frappes américaines et israéliennes, tous les regards se tournent vers Pékin. Partenaire économique de longue date de Téhéran, la Chine a officiellement condamné les attaques et la mort d’Ali Chamenei, mais elle observe le conflit avec une retenue diplomatique et militaire étonnante, évitant tout engagement direct tout en pesant sur le terrain international.

Comment réagissent les dirigeants? Quelles conséquences économiques cette nouvelle guerre pourrait-elle avoir pour le pays? Et surtout, quelle stratégie la Chine adopte-t-elle vis-à-vis de son partenaire iranien? Voici un aperçu des principaux points.

Comment la Chine a-t-elle réagi aux attaques ?

La réponse de Pékin ne s'est pas fait attendre. Le ministère des Affaires étrangères a sorti l'artillerie diplomatique lourde, dénonçant une «violation flagrante de la souveraineté» et renvoyant Washington et Tel-Aviv à leurs propres contradictions: comment prétendre défendre un ordre international fondé sur la Charte des Nations unies tout en la piétinant allègrement?

Lors d'un appel avec son homologue russe Sergueï Lavrov, Wang Yi n'a pas mâché ses mots. L'assassinat de Khamenei? Un «meurtre non dissimulé», a tranché le chef de la diplomatie chinoise, qui a aussitôt brandi le spectre d'une «loi de la jungle» : un monde où Washington largue ses bombes à sa guise, sans tribunal, sans mandat, sans compte à rendre. Une mise en garde rapportée notamment par Deutsche Welle, qui sonne moins comme une condoléance que comme un acte d'accusation.

Chose notable : la télévision nationale chinoise a cette fois rompu avec ses habituelles précautions. The Economist, entre autres, relève une «franchise remarquable» dans la couverture des événements: un contraste saisissant avec le traitement réservé aux manifestations de masse iraniennes de fin 2025, passées sous silence pendant deux semaines ou requalifiées, pudiquement, en manœuvres de «forces extérieures». La frappe aérienne, elle, a été signalée sans délai. Comme si Pékin avait jugé que certaines vérités, cette fois, servaient mieux que le silence.

L'analyse de la revue britannique est décapante : contrairement à un soulèvement populaire (spectre incontrôlable que Pékin préfère étouffer), une frappe de missiles chirurgicale sur un chef d'État entre dans la catégorie des «événements plutôt gérables». Mieux : elle tombe à pic pour alimenter le récit officiel sur le «bellicisme américain». Un mort en Iran, une aubaine rhétorique en Chine.

Pourquoi la Chine est-elle restée si passive jusqu'à présent ?

Derrière le rideau de l'indignation, The Economist croit discerner une tout autre réalité: une «Chine non sentimentale», froide et calculatrice, qui observe depuis les coulisses. Car malgré les grandes déclarations de partenariat, l'Iran ne représente aucun intérêt vital pour Pékin. Les liens entre les deux pays ? Purement transactionnels: du pétrole, des contrats, de la géométrie variable. Pas de quoi risquer une confrontation pour un allié qui n'en est pas vraiment un.

Un effondrement du régime des mollahs n'affaiblirait pas fondamentalement la position de Pékin dans la région. La Chine entretient des liens commerciaux étroits avec presque tous les acteurs du Moyen-Orient, y compris les rivaux de Téhéran que sont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Jonathan Fulton, de l'Atlantic Council, en tire une conclusion sans détour: «La Chine est vraiment un acteur de statu quo dans cette partie du monde».

Fan Hongda, de l'université de Shaoxing, le formule clairement dans la FAZ: «La Chine aspire à de bonnes relations avec toutes les puissances régionales importantes et ne se repose pas sur une seule.» Une doctrine d'équilibre assumée, qui explique aussi pourquoi Pékin ne dispose d'aucun véritable allié militaire dans la région: seulement des partenariats stratégiques, par définition plus souples, moins contraignants et plus facilement renégociables selon les circonstances.

Pourquoi la Chine n'aide-t-elle pas l'Iran militairement?

À cela s'ajoute, selon la FAZ, une évaluation lucide des capacités réelles : la Chine ne dispose pas des moyens militaires nécessaires pour intervenir dans un conflit au Proche-Orient. Avec une seule base navale à Djibouti, sa capacité de projection dans la région reste très limitée.

L'appartenance de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai et aux BRICS+ ne implique aucune obligation d'assistance automatique. Et selon un expert cité par le New York Times, la Chine n'a de toute façon aucun intérêt à s'engager dans une «guerre impopulaire au Moyen-Orient».

Un autre facteur décisif est la relation avec le président américain Donald Trump. Pékin ne veut pas sacrifier la «trêve» difficilement obtenue dans le conflit commercial pour Téhéran. Le «NYT» souligne que Pékin accorde beaucoup plus d'importance à ses relations avec Washington qu'aux événements du Proche-Orient. Un sommet est imminent et Pékin espère obtenir des concessions sur les semi-conducteurs et Taïwan.

Enfin, comme le souligne The Economist, Pékin est de plus en plus sceptique quant à l'imprévisibilité de l'Iran et à ses ambitions nucléaires.

Quelles sont les conséquences économiques pour la Chine?

La Chine est le plus grand importateur d'énergie au monde, et l'Iran l'une de ses principales sources. Selon des estimations, «90 pour cent de la production pétrolière iranienne est exportée vers la Chine», dont une grande partie, selon la «Deutsche Welle», passe par des flottes parallèles et des pays tiers.

Le fait que l'Iran ait stoppé le trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz est critique pour les Chinois. Selon la «Deutsche Welle», la moitié des 20 millions de barils de pétrole qui y sont transportés chaque jour sont destinés à la Chine. Au total, le blocus met en péril près de 20 pour cent de la consommation mondiale de pétrole.

Alors que Pékin a constitué des réserves stratégiques de pétrole pour 110 à 140 jours, la situation est critique pour le gaz : selon la FAZ, les réservoirs de gaz de la Chine ne couvrent qu'environ six pour cent de la consommation annuelle - nettement moins qu'en Europe ou aux Etats-Unis. Une interruption à long terme des livraisons en provenance du Proche-Orient toucherait durement l'industrie chinoise.

En quoi la guerre pourrait-elle être stratégiquement utile à la Chine?

Malgré les risques économiques, la guerre pourrait même profiter à Pékin sur le plan géopolitique, selon certains experts: Si les Etats-Unis lient leurs ressources au Proche-Orient, ils ne pourront pas les utiliser contre la Chine dans le Pacifique. «Nous ne disposons que d'un nombre limité de porte-avions et d'un temps et d'une attention présidentiels limités», déclare un expert américain cité par «The Economist». Une nouvelle guerre impopulaire des Etats-Unis laisserait le champ libre à la Chine pour ses ambitions en Asie.

Selon le «New York Times», cela permettrait également à la Chine d'affirmer son leadership moral dans le Sud mondial: En présentant les Etats-Unis comme une «source d'instabilité mondiale», la position de Pékin serait renforcée auprès des pays qui sont sceptiques vis-à-vis de l'action occidentale.

Enfin, selon les analyses, Pékin se considère déjà comme le bénéficiaire de l'après-guerre. Si l'ère des mollahs devait prendre fin et que la reconstruction devait commencer, les entreprises chinoises seraient prêtes à apporter leur expertise en matière d'infrastructure et de technologie. «La Chine pourrait même en devenir le bénéficiaire», prédit Ding Long de la Shanghai International Studies University dans «The Economist».

Cela vaut également pour la stabilité nucléaire : malgré le partenariat, Pékin considère l'aspiration de l'Iran à se doter de l'arme nucléaire d'un œil critique. Une fin du régime actuel pourrait paradoxalement résoudre ce problème du point de vue chinois.