La SNCF a annoncé mardi après-midi que la circulation de certains trains était «interrompue au départ et à l'arrivée de Marseille en direction du nord et du sud-ouest», en raison d'un incendie, et a précisé que le trafic ferroviaire vers l'est restait assuré.

SNCF Voyageurs indique par ailleurs que l'heure de reprise des circulations est «actuellement indéterminée» et «invite les passagers à reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare» (archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le feu s'est déclaré «aux abords des voies vers l'Estaque» selon un communiqué de la SNCF, qui précise avoir «évacué son personnel» et rester «en contact avec les pompiers pour suivre l'évolution de la situation».

Un incendie s'est déclaré en fin de matinée aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), commune limitrophe de Marseille, et a entraîné la fermeture de l'aéroport Marseille-Provence, situé à Marignane, peu après midi.

Le feu a gagné Marseille dans l'après-midi et a parcouru 700 hectares au total selon le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a appelé lors d'un point presse les habitants des quartiers concernés à rester confinés chez eux, «portes et fenêtres fermées».

Les flammes n'ont fait aucune victime, en dehors de neuf sapeurs-pompiers intoxiqués et un évacué à l'hôpital pour une blessure à l'épaule.