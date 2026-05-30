  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Une atteinte au système démocratique» La Colombie accuse l'Equateur d'«ingérence» dans la présidentielle

ATS

30.5.2026 - 19:02

Le gouvernement colombien a accusé samedi l'Equateur d'«ingérence» dans l'élection présidentielle, en raison de l'annonce par le président Daniel Noboa de la suppression de droits de douane après un entretien avec le candidat d'extrême droite au scrutin colombien de dimanche.

Le gouvernement colombien a également accusé le président équatorien d'avoir présenté de manière «trompeuse» sa décision concernant les droits de douane.
Le gouvernement colombien a également accusé le président équatorien d'avoir présenté de manière «trompeuse» sa décision concernant les droits de douane.
AFP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

30.05.2026, 19:02

A la veille du premier tour, le dirigeant équatorien a annoncé qu'il supprimerait les droits de douane actuellement de 100% sur les importations en provenance de Colombie, après un échange avec Abelardo de la Espriella.

Les deux pays sont engagés depuis des mois dans une guerre commerciale, l'Equateur accusant la Colombie d'échouer à lutter contre le trafic de drogue et l'extraction minière illégale le long de leur frontière commune.

Les deux pays s'imposent des droits de douane sur leurs importations respectives et les ont relevés successivement jusqu'à 100% à partir de mai.

Ivan Cepeda, allié de l'actuel président de gauche Gustavo Petro qui ne peut pas se représenter, et Abelardo de la Espriella, avocat millionnaire, sont les favoris de l'élection présidentielle.

Le ministère colombien des affaires étrangères a exprimé son «rejet catégorique» de ce qu'il a qualifié d'«ingérence délibérée dans le processus électoral en cours en Colombie».

Il a dénoncé une «violation flagrante du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, une menace à la souveraineté nationale et une atteinte au système démocratique», selon un communiqué.

Lutter contre le trafic de drogue

M. Noboa a déclaré qu'à l'issue de son entretien avec M. de la Espriella les deux hommes avaient convenu de lutter ensemble contre le trafic de drogue.

«Les corps sont là, entassés». Colombie : 48 morts dans des affrontements entre factions des ex-Farc

«Les corps sont là, entassés»Colombie : 48 morts dans des affrontements entre factions des ex-Farc

Le gouvernement colombien a également accusé le président équatorien d'avoir présenté de manière «trompeuse» sa décision concernant les droits de douane. Il avait déjà annoncé début mai son intention de réduire les droits de douane de 100% à 75% à compter du 1er juin.

Le ministère colombien des affaires étrangères a soutenu que la suppression des droits de douane répondait à des «ordres» imposés par le secrétariat général de la Communauté andine des nations (CAN).

Les plus lus

Jan Cadieux et la Suisse irrités par le «manque de classe» norvégien
Suivez la finale PSG - Arsenal en direct
Sous la pression de l'opinion, Washington fait marche arrière sur une règle controversée
Absolument parfaite : la Nati annihile la Norvège et caresse l'idée d'un sacre !
Berne : des centaines d'antifascistes défilent sans autorisation
«Ce genre de match doit être arbitré par un homme» : tollé et sanction à venir