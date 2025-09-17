La Colombie fait partie des quelque 20 pays producteurs et distributeurs de substances illégales dont les politiques antidrogue sont évaluées par les Etats-Unis. ATS

La Colombie continuera de combattre le trafic de drogue même sans l'aide des Etats-Unis, qui ne la considèrent plus comme un allié dans ce domaine, a assuré mardi à l'AFP le chef des armées du pays.

Keystone-SDA ATS

La lutte continuera «avec ou sans le soutien» américain, a souligné le commandant Francisco Cubides, au lendemain de la décision du président américain Donald Trump de retirer à la Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, sa certification de partenaire antidrogue des Etats-Unis.